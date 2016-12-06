Kaplumbağa kabuğundan müzik aleti

İzmirli bir müzikolog, “santurun dedesi” olarak bilinen ve 3 bin yıl öncesine tarihlenen çalgıdan etkilenerek, kaplumbağa kabuğundan müzik aleti yaptı.



İzmirli bir müzikolog, “santurun dedesi” olarak bilinen ve 3 bin yıl öncesine tarihlenen çalgıdan etkilenerek, kaplumbağa kabuğundan müzik aleti tasarladı.

Santurdan gitara, tanburdan lavtaya kadar onlarca müzik aletine ses veren müzikolog Ozan Özdemir, binlerce yıllık müzik aletlerini replikalarıyla günümüze taşıyor ve yeni çalgılar tasarlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri’nde eğitim alan, Müzik Müzesi ve Ses Kütüphanesi (MÜZİKSEV) bünyesindeki luthiye atölyesinde gönüllü çalışan Ozan Özdemir, yaptığı açıklamada, Irak, İran ve Hindistan kökenli telli bir saz olan santura büyük ilgi duyduğunu belirtti.

Yapı yönünden kanuna benzeyen santurun Osmanlı İmparatorluğu döneminde de çalındığını anımsatan Özdemir, görür görmez bu müzik aletini yapmak istediğini anlattı.

Sürekli çalışarak, farklı ağaçları kullanarak bu müzik aletini yapmaya çaba gösterdiğini ve sonunda da başardığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

“Ustalarla çalıştım, santur konusundaki ilk birkaç denemem olumlu sonuç vermedi. Ağaçlar yeniydi, sürekli çalıştım. Hangi ağaç neyle kullanılır ustalardan öğrendim ve santur yapmaya başladım. Bir Rum müzisyenin çaldığı müzik aletinin ölçüsünü çıkardım, onu yapmaya başladım. Cura yapımı ile devam ettim. Başka çalgılar isteyenler de oldu, tasarlamaya devam ettim.”

Kaplumbağa kabuğundan çalgıya büyük ilgi

İran ve Azerbaycan sınırındaki tarihi kazılar sırasında rastlanan bir çalgının “santurun dedesi” olarak tanıtıldığını anlatan Özdemir, kaplumbağa kabuğundan yapılmış 3 bin yıllık müzik aletinin resmini bir dergide gördüğünü dile getirdi.

Tarihi çalgının görüntüsünden çok etkilendiğini ve yeni bir müzik aleti yapımı için harekete geçtiğini belirten Özdemir, doğada bulunan ölmüş kaplumbağaların kabuklarından temin ederek üzerinde çalışmaya başladığını, 3-4 günlük çalışma sonrası çalgıyı tamamladığını bildirdi.

Özdemir, “Kaplumbağa kabuğunda sesi yükselten bir hazne var. Farklı bir tını elde edilmesini sağlıyor. Ağaç çalgıların tınısı daha farklı. Arkeolojik kazıdan çıkmış bir müzik aletinin resmini görünce yapmak istedim. Tarihi çalgıda bağırsak kullanıldığını tahmin ediyorum, ben tel geçirdim. Mızrap olarak da boynuz kullandım. Çok güzel bir ses elde ettik.” dedi.

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