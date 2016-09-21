Kapkaç zanlısından bu kadarına da pes dedirten sözler

Adana’da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan genç, “Param yok onun için yapıyorum, çıkayım yine çalacağım, sizin ananızı da gasp edeceğim.” diyerek basın mensuplarına saldırdı.

Adana’da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlılardan biri, “Param yok onun için yapıyorum, çıkayım yine çalacağım” dedi.

GENÇ KIZIN TELEFONUNU ÇALDI

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde bulunan Saydam Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 Eylül 2016 tarihinde Saydam Caddesi’nde yürüyen Ece Gülener (23) isimli genç kadının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. Ece Gülener olay yerine gelen polise, elinden cep telefonu alındıktan sonra kaçan iki kişinin eşkallerini verdi.



KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis, aldığı eşkal doğrultusunda zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis, zanlıların Sergen K. (20) ve Onur A. (19) olduğunu belirledi.Polis Onur A.’yı Yenibey, Sergen K.’yi ise Kürkçüler Mahallesi’nde yakaladı.

“ÇIKAYIM YİNE ÇALACAĞIM”

Emniyete getirilen zanlılardan Onur A.’nın kapkaçı kendisinin yaptığını, arkadaşının bir suçu olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa götürüldü. Zanlılar burada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Zanlılardan Onur A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülürken, “Param yok onun için çaldım. Cezaevinden çıkayım yine çalacağım. Sizin ananızı da gasp edeceğim” diye bağırdı.

Zanlılar daha sonra adliyeye götürüldü.

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