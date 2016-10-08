Kapalıçarşı esnafı kepenk indiriyor

İstanbul Kapalıçarşı’da mağazalar turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle teker teker kepenk indiriyor. 3 bin 600 dükkandan 600’e yakını kapandı. Sayı daha da artabilir!



Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olarak bilinen İstanbul Kapalıçarşı’da mağazalar turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle teker teker kepenk indiriyor. İşlerin iyi olduğu dönemde günde 500 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı’da esnaf artık siftah bile yapamıyor. 3 bin 600 dükkandan 600’e yakını kapanırken, ay sonunda bu rakamın 1000’i, yıl sonunda ise 1500’i bulması bekleniyor.

600 DÜKKAN KAPANDI

Turizmdeki düşüş Türkiye’nin alışveriş merkezlerini vurmaya devam ediyor. Önce İstanbulBeyoğlu İstiklal Caddesi sonra alışveriş merkezleri (AVM)Turizmdeki kan kaybı Kapalıçarşı’yı da vurdu, şimdiden 600 dükkan kapandı.

Yoğun sezonda günde 500 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı’da esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. Hanların içindeki dükkanlarla beraber 3 bin 600 iş yerinin bulunduğu Kapalıçarşı’da 600’e yakın dükkanın kapandığını anlatan Kapalıçarşı Esnaf Derneği Başkanı Hasan Fırat, “Bu rakam ekim ayı sonunda 1000’e çıkacak. Ancak birçok kiracının sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Eğer kiralar düşmez ise yıl sonunda kapanan dükkan sayısı 1500’ü bulur” dedi.

KRUVAZİYER AZALDI

İlk 8 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 30 düşmesine işaret eden Hasan Fırat, “Bizi asıl zora sokan kongre turizmi ve kruvaziyer gemilerinin azalması oldu” dedi. Fırat, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kruvaziyer gemileriyle İstanbul’a gelen binlerce turist için Kapalıçarşı vazgeçilmez bir mekandı. Ancak bu gemilerin sayısı bu yıl azaldı. Ayrıca kongre turizminde de birçok iptal yaşandı. Tüm bunlar esnafı zora soktu. Esnaf ‘bugünlerde geçer’ diye beklerken 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi yaşandı.”

Turizmdeki kan kaybı Kapalıçarşı’yı da vurdu, şimdiden 600 dükkan kapandı

KUYUMCU VE ÇANTACILAR

Kapalıçarşı’ya gelen ziyaretçilerin önemli bir bölümünün yabancılardan oluştuğunu anlatan Hasan Fırat, “En çok hediyelik eşya, çanta ve deri dükkanları ile kuyumcular dükkan kapattı. Hediyelik eşya alıcılarının yüzde 90’ı turistlerdi. Turistler gelmeyince bu dükkanlar hiç iş yapamaz hale geldi. Kapalıçarşı’da 1000’e yakın kuyumcu bulunuyordu. Bu sayı 600’e indi. Birçok dükkanın kira sözleşmesi yıl sonunda tamamlanıyor. Çıkmak isteseler bile dükkan sahibi parayı istiyor. Bu yüzden de henüz dükkanları kapamadılar ama sözleşmeleri de yenilemediler” dedi.

DÜNYANIN EN ESKİ ÇARŞISI

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Kapalıçarşı, İstanbul’a gelen turistlerin uğramadan geçmediği, dünyanın en eski çarşı unvanına sahip bir yerdir. Ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı, en çok etkilenen sektörlerin başında turizm gelmektedir. Kapalıçarşı esnaflarımız yaşanılan bu zor günleri atlatmak için sıkıntılı ve siftahsız günler geçirmektedir. En işlek caddelerde kepenkler kapanmaya başlanmıştır. Ülkenin bu zor günleri atlatmasıyla ve turizmin tekrar canlanmasıyla Kapalıçarşı da eski hareketliliğine ve canlılığına tekrar kavuşacaktır.”

ÇALIŞAN SAYISI 10 BİN AZALDI

Bir kaç yıl öncesine kadar Kapalıçarşı’da dükkan açmak isteyen bir yatırımcının hava parası ödemesi gerektiğine dikkat çeken Hasan Fırat, şu bilgileri verdi: “Hava paraları 100 bin dolarları buluyordu. Ancak bugün kepenk kapatan bir dükkanın yerine yeni kiracı bile bulunamıyor. Aylardır boş olan dükkanlar var. Aidatını ödeyemeyen kiracılar var. 25 bin kişi çalışıyor. Bu rakam yoğun sezonda burada çalışan sayısı 35 bine kadar çıkıyordu. Bugün esnaf çalışanının haftalığını bile ödeyemiyor.”

“ŞİMDİYE KADAR BÖYLESİNİ GÖRMEDİK”

Kapalıçarşı’da 60 yıldır dükkanı bulunduğunu söyleyen Paşa Hediyelik Eşya’nın sahibi Fazıl Kaçar, şunları anlattı: “Şimdiye kadar böylesini görmedik. Kapalıçarşı’da esnaf ve çalışandan başka kimse yok. Bir zamanlar insanlar içeriye girmek için girişte sıraya giriyordu. Dükkan sahiplerinin kiralarda indirime gitmesi gerekiyor. Bugün çalışanlarımızın maaşını bile ödemekte zorlanıyoruz. Birçok alışveriş merkezi markalara kira indirimleri yapıyor. Bu artık Kapalıçarşı’da da yapmak lazım” dedi.

İHYA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Kapalıçarşı Restorasyon Projesi ile birlikte hayata geçirmek istedikleri Kapalıçarşı’yı İhya Projesi hakkında da şunları söyledi: “Kapalıçarşı yönetimi olarak ticaretin geliştirilmesi, değişen alışveriş kültürüne karşı rekabetin arttırılması, bu alanda kültür ve tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Kapalıçarşı zaten bir dünya markasıdır. Bizim amacımız bu dünya markasını ön sıralara taşımak ve Kapalıçarşını’nın ülkemizin tüm şehirlerinde örnek alınabilecek bir kültür, ticaret, tarih ve turizm merkezi olabilmesini sağlamaktır” dedi.

Turizmdeki kan kaybı Kapalıçarşı’yı da vurdu, şimdiden 600 dükkan kapandı

3 BİN 600

Kapalıçarşı’daki toplam dükkan sayısı

25 BİN

Kapalıçarşı’da çalışan kişi sayısı

92 MİLYON

Kapalıçarşı’yı yılda ziyaret eden kişi sayısı

500 BİN

Yoğun günlerde Kapalıçarşı’ya gelen ziyaretçi sayısı

110.868 M2

Kapalıçarşı’nın toplam alanı

45 BİN M2

Kapalıçarşı’daki toplam kapalı alan

1461

Fatih Sultan Mehmet’in Kapalıçarşı’nın inşaatına başladığı yıl

3 BİN 500 $

Metrekare başına kiraların en yüksek olduğu rakam

İLK 8 AYDA İSTANBUL’A GELEN TURİST SAYISI AZALDI

Ay 2016 2015

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Ocak 693.467 692.401

Şubat 675.250733.024

Mart784.599 945.753

Nisan 716.278 1.038.778

Mayıs 870.905 1.184.124

Haziran 707.949 1.092.608

Temmuz 925.506 1.401.856

Ağustos 909.9141.335.335

Toplam 6.283.868 8.423.879

Kaynak: Hürriyet

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