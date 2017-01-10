Kansere yakalanan bakıcısına ‘kızı’ gibi baktı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki kalp ve karaciğer hastası kadın, kanserle mücadele eden 67 yaşındaki bakıcısına kol kanat gerdi.



Denizli’de dünyaya gelen ve 27 yaşından bu yana hasta ve yaşlılara bakıcılık yaparak geçimini sürdüren 4 çocuk annesi Emine Aydınlı, 36 yaşında kan kanserini yendi. Kendilerine ait evleri bulunmaması nedeniyle eşiyle birlikte çocuklarının yanında kalan Aydınlı, 4 yıl önce kalp ve karaciğer hastası Ayşe Selcan Başçı’nın bakıcılığını üstlendi.

Yaklaşık 2 yıl önce rahim kanserine yakalandığını öğrenen Aydınlı’ya en büyük desteği, bakıcılığını üstlendiği Başçı verdi. Kemoterapi ve ameliyat sürecinde bakıcısının bakımını üstlenen Başçı, Aydınlı’ya psikolojik destek de sağladı.

Emine Aydınlı, geçim sıkıntısı nedeniyle başladığı işini çok sevdiğini, 30’dan fazla hastanın bakımını üstlendiğini, son olarak bakıcılığını yaptığı Ayşe Selcan Başçı ile adeta anne-kız gibi olduklarını söyledi.

BEN ONA BAKACAĞIMA O BANA BAKTI

Hastalığa karşı verdiği mücadelede Ayşe Selcan Başçı’nın fedakarlığını gördüğünü kaydeden Aydınlı, şöyle devam etti:

“Ayşe hanım çok anlayışlı. Kemoterapi süreçlerinde bana destek oldu. Ameliyat oldum ve doğrudan bu eve geldim. Ayşe Hanım kendi evime gitmeme izin vermedi. ‘Sen burada kal ben sana bakarım’ dedi. Ben ona bakacağıma o bana baktı. Birbirimize bakarak 6 ay geçirdik. Tedavilerim halen sürüyor ancak son testlerde iyi sonuçlar aldık.”

O BU EVİN HEM KIZI HEM KAHYASI

Aydınlı gibi bir bakıcıya sahip olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Başçı, şöyle devam etti:

“4 senedir anne-kız gibi olduk. Daha bir kere bile birbirimize kızmadık. Onu çok seviyorum. Kendisi rahatsızlanınca çok üzülmüştüm. Artık ben de onunla birlikte mücadele ediyorum.

Ben ona, o bana bakıyor. O kadar mutluyum ki anlatamam. O bu evin, hem kızı, hem kahyası. Yani her şeyi.”

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