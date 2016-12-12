İstanbul Beşiktaş’ta dün gece yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen 38 kişiden biri olan Bursalı 23 yaşındaki çevik kuvvet memuru Hüseyin Akyüz’ün evinde kurulan taziye çadırında sabaha kadar Kuran-ı Kerim okundu.