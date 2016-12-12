Kandil gecesi şehit oğullarının taziyesini kabul ettiler
İstanbul Beşiktaş’ta dün gece yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen 38 kişiden biri olan Bursalı 23 yaşındaki çevik kuvvet memuru Hüseyin Akyüz’ün evinde kurulan taziye çadırında sabaha kadar Kuran-ı Kerim okundu.
Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Akyüz’ünBursa’daki baba ocağında sabaha kadar Kuran-ı Kerim okundu. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey acılı baba Nizam Akyüz taziye dileklerini iletti.
Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında, şehidin cenazesi için acı bekleyiş devam etti.
Şehidin evinin önüne yakılan ateşin etrafına toplanan kalabalık bekleyişlerini sabaha kadar sürdürdü.
23 yaşındaki şehidin cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Mihraplı Camii’nde kılınacak namazın ardından Hamitler Mezarlığı’nda bulunan Polis Şehitliği’ne defnedilmesi bekleniyor.