Kan bağışıyla hayat kurtarıyorlar

Türkün Holding Sosyal Sorumluluk Topluluğu tarafından “Kan Bağışıyla Hayat Kurtarın” sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi. Holding çalışanlarının büyük destek verdiği etkinlikte, 99 ünite kan bağışı yapıldı.

Bursa Kızılay Kan Bağış Merkezi’nin desteğiyle, Dr. Ahmet Öztürk ve Dr. Muhsin Güllü nezaretinde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, kan bağışının toplumsal duyarlılık ve insani yaklaşımın bir gereği olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Kan bağışı yaşam için bir armağandır”

“Türkiye’de her sene 2 milyona yakın kan ihtiyacı olduğu kayıtlarla sabittir. Unutulmamalıdır ki; Kan bağışı yaşam için bir armağan olmakla birlikte sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sağlaması yönüyle de oldukça önemlidir. Tüm bunların yanında, bir de manevi olarak bağışçı şahıs, hayat kurtardığı için kendini huzurlu hisseder. Bu noktada, sağlık açısından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın imdadına koşan Kızılay’ ımızın rezervinde kan birikimine katkı sağlamak Türkün Holding olarak bizimde görevlerimiz arasındadır.”

Kanın ana maddesi insandır”

Öte yandan kan bağışının insan yaşamı için oldukça önemli olduğunu belirten holding çalışanları, Sosyal Sorumluluk Topluluğu tarafından her yıl düzenlen kan bağı organizasyonu ile kan bağışında bulunduklarını dile getirerek, kan bağışı, insan yaşamının devamlılığı ve sağlıklı bir toplumun yetişmesi noktasında çok önemli olduğuna dikkat çekerek, kanın ana maddesinin insan olduğuna ve kan bağışının hayat kurtardığı bilinciyle sağlığı el veren herkesin kan vermesi gerektiğine vurgu yaptılar.

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