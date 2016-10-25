Kamuya girmek isteyenler müjde

Sağlık Bakanlığı lise, yüksekokul ve üniversite mezunu 5 bin sağlık personeli alacak. Gümrük Bakanlığı’na ise 763 memur aranıyor.



Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatına sözleşmeli sağlık personeli almak için ilana çıktı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre alınacak sözleşmeli sağlık personelinde aranan şartlar şöyle:

AMAN DİKKAT!

Üniversite mezunları 2016-KPSS lisans sonucuna göre; Ön lisans ve ortaöğretim düzeyi kadrolarda ise 2014-KPSS sınav sonuçları dikkale alınacak. Ancak bunlardan 2016’da KPSS lisans sınavına girmiş olanlar var ise bu kişiler ön lisans ve/veya ortaöğretim düzeyi kadroları tercih edemeyecek. Sadece 2016 KPSS Lisans puanı ile lisans düzeyi kadrolar için başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU İÇİN BU LİNKİ KAYDEDİN

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak suretiyle tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonların bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2016/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

BAŞVURULAR 28 EKİM’DE BAŞLAYACAK 3 KASIM’DA SONA ERECEK

Sağlık personeli olarak kamuya girmek isteyen adaylar 28 Ekim-03 Kasım 2016 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden Tercihler alanına; ardından da KPSS-2016/7 Tercih İşlemleri alanından T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek tercih yapabilecek.

TERCİHTEN ÖNCE DEVLET PERSONELE BAŞVURUN

Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen yüksek lisans mezunu adaylar, KPSS Tercih İşlemlerinin başlayacağı günden önce mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmak zorundalar. Bunu yapmayan tercihte bulunamayacak. Ancak daha önce bu başvuruyu yapıp, bilgileri alınmış adayların Devlet Personele yeniden başvurması gerekmeyecek.

GÜMRÜK BAKANLIĞINA 763 MEMUR ARANIYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise 50 gümrük muayene memuru, 300 gümrük muhafaza memuru; bölge müdürlüklerine 200 memur; 20 avukat; döner sermayeye 40 memur, merkeze 50 memur; tüketici hakem heyeti raportörü 50; ticaret il müdürlüklerine 50 memur; merkeze 3 programcı olmak üzere toplam 763 memur alacak.

31 EKİM’DE SONA ERECEK

21 Ekim’de başlayan başvurular 31 Ekim’de sona erecek. Sözlü sınavlar ise 12 Aralık 2016 ve 6 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak.

Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri gerekiyor. Bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü başvuru onaylandıktan sonra değişiklik yapılamıyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar da kabul görmüyor.

2016 yılı KPSSP3 puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramıyor.

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