Kamudaki görevinden uzaklaştırılanlara müjde!

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kamudan atılan kişiler, fazla aldıkları maaşı iade etmek zorunda kalmayacak.



Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan 675 sayılı KHK’da, FETÖ ve PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kamudan atılan kişilerle ilgili önemli bir düzenlemeye yer verildi. Önceki kararnamelerde, görevden atılan kişilerin, peşin aldıkları maaşlarının ayın geri kalan kısmına tekabül eden tutarı bağlı bulundukları kurumlara iade etmeleri öngörülmüştü. Memurlar ayın 15’inden 15’ine maaş aldıkları için örneğin 28 Ağustos’ta kamudan atılanların geri kalan 15 günlük maaşı iade etmeleri gerekiyordu. Askeri öğrencilerin de aynı şekilde fazladan aldıkları harçlıkları iadeleri isteniyordu.

Yayımlanan KHK ile bu uygulamadan vazgeçildi. OHAL kapsamındaki KHK’larla meslekten, kamu görevinden veya öğrencilikten atılanlar, ayın geri kalan kısmına karşılık gelen maaş ve diğer mali ve sosyal haklara ilişkin tutarları iade etmek zorunda kalmayacak. Askeri öğrenciler ile öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamındaki kişilerin mecburi hizmet yükümlülükleri ve mecburi hizmete bağlı borç yükümlülükleri ortadan kalkacak. Bunlardan alınmış olan borç yüklenme senetleri ve müteselsil kefalet senetlerinde yazılı tutarlar, talep ve tahsil edilmeyecek. Ancak, bu KHK’dan önce tahsil edilmiş aylık ve diğer mali sosyal haklara ilişkin tutarlar sahiplerine iade edilmeyecek.

TAŞINMAZLARA EL KONULACAK

20 Temmuz 2016 tarihinden sonra çıkarılan KHK’larla kapatılan özel okullar, dershaneler, özel öğrenci yurtları ve pansiyonların üzerinde bulunduğu; mülkiyeti kapatılan bu tesislerin sahibi gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlarla ilgili de önemli bir karar alındı.

Söz konusu taşınmazlardan 1 Ocak 2014 tarihinden sonra üçüncü kişilere devri yapılan ve kapatma tarihinde hâlâ üzerinde faaliyete devam edilen taşınmazlara devir işlemleri muvazaalı kabul edilerek el konulacak. Vakıflara ait olanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, diğerleri ise Hazine adına tapuya geçirilecek.

SINIR ÖTESİNDE GÖREV YAPAN ASKERE TAZMİNAT

676 sayılı KHK ile de Fırat Kalkanı harekâtı başta olmak üzere yabancı ülkelere gönderilen askerlere tazminat verilmesi öngörüldü. Buna göre; subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, işçi, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere 3 bin 730 liraya kadar; çavuş, onbaşı ve erlere ise bin 865 liraya kadar aylık tazminat ödenecek. Kime ne kadar tazminat ödeneceği, Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifi ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenecek.

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