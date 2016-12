Kalp sağlığını koruyan 8 beslenme önerisi

Doğru beslenme, hem kolesterol seviyesini dengelemek hem de bağışıklık sistemini desteklemek açısından önem taşıyor. Böylece kalp hastalıklarına karşı da koruma kalkanı oluşturduğumuzu söyleyen Dyt. Berna Ertuğ, beslenmede dikkat etmemiz gereken noktaları sıraladı.



Dünyada ve Türkiye’de kalp hastalıkları, ölümle sonuçlanan hastalıklar sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Beslenme ve yaşam tarzlarındaki yanlış alışkanlıkların bu durumda etkili olduğunu belirten Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, kalp sağlığını gözeten beslenme kurallarını sıraladı.

C VİTAMİNİ VE PROBİYOTİK KALBİ KORUR

Kalp sağlığını korumak için düzenli ve dengeli bir beslenme programı uygulamak, özellikle kış aylarında çok önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenmek için 4 ana grup besinlerin mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. C vitamininden zengin gıdalara yer vermek vücut direncinin etkilenmemesi açısından önemlidir. Yeşil yapraklı sebzeler, biber, portakal ve kiviyi bolca tüketmek günlük C vitamini ihtiyacını karşılamada etkili olacaktır. Ayrıca bağırsak florasındaki süreç de beden sağlığı için çok önemlidir. Bu yüzden beslenme programında probiyotik tüketimine yer verilmelidir. Yoğurt, kefir, ayran gibi besinler tüketildiği zaman probiyotikten zengin beslenme sağlanmaktadır.

İLGİLİ HABER Kalp sağlığı için 8 altın besin

ZEYTİNYAĞINI ABARTMADAN KULLANIN

Besinlerin içerdiği yağ dışında yemekleri pişirirken kullanılan yağ tercihleri de kalp sağlığı açısından çok önemlidir. Tüm yemekler zeytinyağı ile pişirilmeli ama faydalı olduğu düşünülerek aşırı miktarda tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Beslenme programında tahıl grubu olmazsa olmazlardandır. Özellikle tam tahıl grubunun tüketilmesi çok önemlidir. Beyaz ekmek yerine, tam tahıl içeren koyu renk ekmekler tercih edilmelidir. Pilav, pirinç yerine bulgurdan yapılmalıdır. Beslenme programında yulaf, çavdar, arpa gibi besin grupları ve kurubaklagil gibi tahıl grupları eksik edilmemelidir. Bu besinler, yüksek mineral, vitamin ve posa içerdiği için kalp sağlığını olumlu şekilde etkilemektedir.

MEVSİMİNDE YEMEYECEKSENİZ DONDURUN

Besinlerin mevsimine göre tüketilmesi, bağışıklık sistemini güçlendirir, günlük vitamin ve minerallerin alınmasını sağlar. Mevsim dışında tüketilen meyve ve sebzelerde ekstra hormon ve kimyasal ürünlere maruz kalınabilmektedir. Eğer mevsiminde olmayan bir gıdayı tüketilecekse, dondurma yöntemi kullanılabilir. Örneğin domatesler mutfak robotundan geçirilerek konserve yapılabilir. Yaz mevsimindeki meyveler dondurularak, kışın da tüketilebilir. Aynı şekilde fasulye, kabak, patlıcan gibi sebzeler de dondurucuya konularak kış yemeklerinde kullanılabilir.

Kalp sağlığını korumak için;

*Çok yağlı et tüketmeyin ve kırmızı et tüketiminin haftada ikiden fazla olmamasına özen gösterin

*Daha çok beyaz et ağırlıklı bir beslenme programı tercih edin

*Omega 3 içerdiği için kolestrol seviyesini olumlu etkileyen balık tüketin

*Süt ve süt grubuna günlük beslenmede yer verin, az yağlı ürünler tercih edin

*Yüksek posa içeren sebze ve meyveye beslenme programında mutlaka yer verin

*Omega 3, omega 6 ve E vitamini açısından zengin olan ceviz, fındık ve badem aşırıya kaçılmadan, kavrulmamış ve tuzsuz olarak tüketin

*İçerdiği yağ asitlerinden dolayı avokado ve likopen içerdiği için domatese beslenme programında yer verin

*Turuncu ve sarı renk besin grupları gibi A vitamini içeren sebze ve meyve tüketin

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail