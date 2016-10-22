Kalbi duran hamile kadın ve bebeği hayata tutundu

Bolu’da 6.5 aylık hamile bir kadın, hastaneye kontrole giderken, geçirdiği trafik kazasında kalbi durdu. Sağlık ekipleri yaralı kadın için seferber olurken, hastane personelinin çabaları sonrasında hayata dönen kadının bebeği sezaryenle alınarak kuvöze konuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah 07.45’te Bolu Karacasu karayolunun Berk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Oğuz Akdaş yönetimindeki 14 AJ 092 plakalı kamyonet, kavşakta Bolu Belediyesi’ne ait fidanlığa girmek isteyen Faruk T. yönetimindeki 14 GA 943 plakalı kamyonetle çarptı. Kazada iki sürücü ile sürücülerden Oğuz Akdaş’ın 6.5 aylık hamile eşi Fatma Akdaş ağır şekilde yaralandı.

HAMİLE KADININ KALBİ DURDU

Olay yerinde hamile kadına yapılan ilk müdahalede kalbinin durduğu anlaşıldı. Oğuz Akdaş’ın sağlık ekiplerine eşinin hamile olduğunu söylemesi üzerine Fatma Akdaş ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

BEBEK SEZARYENLE ALINDI

Hastane personeli Akdaş için seferber olurken, acil servis uzmanı Dr. Özgür Arslan ve hemşireler Fatma Akdaş’ı tekrar hayata döndürdü. Ameliyata alınan kadının bebeği sezaryenle alınırken, anne de yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 26 haftalık doğan bebek İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yeni doğan servisinde kuvöze konuldu. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak : İHA

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