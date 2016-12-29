Kahramankazanlı Kadınlar, Halepli Çocuklar Için Seferber Oldu

Kahramankazanlı kadınlar, Halep’te yaşanan insanlık dramından en çok etkilenenlerin başında gelen çocukların soğuk kış günlerinde üşümemeleri için seferber oldu.



Kahramankazanlı kadınlar, Halep’te yaşanan insanlık dramından en çok etkilenenlerin başında gelen çocukların soğuk kış günlerinde üşümemeleri için seferber oldu. İlçedeki kadınlar, ‘Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık’ kampanyası kapsamında Halepli çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve kazak örmeye başladı.

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı Kadın Kolları, Halep’te yaşanan insanlık dramından en çok etkilenenlerin başında gelen çocuklara yardım etmek için ‘Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık’ kampanyası başlattı. Kampanyanın tanıtımı için düzenlenen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Melihe Uran ve Kahramankazanlı kadınlar katıldı. Kadınlar, kampanya kapsamında Halepli çocukların soğuk kış günlerinde üşümemeleri için atkı, bere, kazak ve eldiven gibi kışlık giysiler örüyor. Örülen giysiler en kısa sürede Türk Kızılayı vasıtasıyla Halepli çocuklara gönderilecek.

ASLA YALNIZ DEĞİLLER

Kadın Kolları Başkanı Melihe Uran, “Üzerlerine ölüm yağan Halepli çocukların üzerlerine kar yağdığında üşümemeleri için bu kampanyayı başlattık. Bir yumak ile onları gülümsetebilirsek bizler de çok mutlu olacağız. Anne sıcaklığı ile ördüğümüz bu atkı, bere, eldiven ve kazakları onlara ulaştıracağız. Birçoğunun anneleri yok, ama asla yalnız değiller. Bizler yanlarındayız. Kampanyamıza, ilçemizdeki kadınlardan yoğun bir katılım oldu, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

ANNE SICAKLIĞI VE ŞEFKATİ

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de yaptığı konuşmada, Halep’te insanlığın öldüğünü belirterek, bu duruma yüreklerinin yandığını söyledi. Halep’te başta çocuklar olmak üzere insanların bombalar ve mermiler altında inim inim inlediğini ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:

“Kadınlarımız, annelerimiz bu örgülere kendi özlerini, annelik duygularını kattı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları bu işlerle Halepli çocuklara anne sıcaklığı ve şefkati hissettirecekler. Kendi çocukları için yaptıklarını Halepli çocuklar için yaptılar.Vatansever, hayırsever Kahramankazanlı kadınlarımız el emekleri, göz nurlarıyla ördükleri bu giysilerle Halep’e gönül köprüsü kurmuştur. Kampanyaya yoğun bir katılım oldu,destek veren tüm kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Halepte yaşanan bu insanlık dramında çocukları mutlu edecek böylesi bir kapmanyaya katkı sunmaktan onur duyuyoruz”.

15 TEMMUZ VURGUSU

Başkan Ertürk, ayrıca FETÖ tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminin başarılı olması durumunda, Türkiye’de planlanan bir iç savaşın önünün açılacağını ve Türkiye’nin işgal edilmeye çalışılacağını söyledi. Ertürk, “15 Temmuz, milletimizin feraseti ve basireti sayesinde atlatıldı. Kahramankazanlıların bu badirenin atlatılmasında katkısı oldukça önemlidir. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, bugün Halepli çocukların başlarına gelenler, Allah korusun bizim çocuklarımızın başımıza gelecekti” diye konuştu.

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