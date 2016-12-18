“Kahraman komandolarımızla arazide baş edemeyince…”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: “İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü, arazide baş edemediği kahraman komandolarımıza karşı haince, kalleşçe yöntemler kullanarak varlığını sürdürebilme telaşına düşmüştür.”



Akar, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihimizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu gazi ve kahraman millet, tarihin her döneminde olduğu gibi şu yaşadığımız sıkıntıları da en kısa sürede atlatıp aydınlık gelecekte, kendinden ve yarınlarından emin olarak yaşamaya devam edecektir” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail