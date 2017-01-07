İzmir’deki terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can son yolculuklarına uğurlandı. İki cenazede de gözyaşları sel oldu.

İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor.

İzmir’deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde tören yapıldı. Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Olgunlar Mahallesi’ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından kalabalık bir araç konvoyu eşliğinde Baskil Hükümet Konağı önünde bulunan meydana getirildi.

Burada düzenlenen tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene katılan çok sayıda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK”, “İdam isteriz”, “Hepimiz polisiz” sloganları attı.

ŞEHİT BABASININ ŞAPKASINI TAKTI

Şehidin cenazesinin yanına gelen eşi Rabia, çocukları Zeynep Dila, Nisa Nur ve Burak Tolunay Sekin ile kardeşleri cenazeye sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kızı Zeynep Dila’nın, babasına ait polis şapkasını taktığı görüldü.

Şehidin kız kardeşi cenazenin önünde bulunan şehidin fotoğrafını “yiğidim, aslanım” diyerek öptü. Bu sırada şehidin erkek kardeşi, kız kardeşine sarılarak, “Abla intikamını alacağız, vallahi alacağız. Abla yemin olsun alacağız. Abla iki tane kardeşi daha var arkasında, iki tane polis daha var sen rahat ol” diyerek ağladı.

“GURURUMUZ O BİZİM”

Şehidin kız kardeşi ise “Bitsin artık yeter, bu son olsun. Vatanımız sağ olsun. Siz geberdiniz, abim şehit oldu. Abim, alsınlar intikamını. Kahrolsunlar. Allahım ‘Kahar’ isminle kahret. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana aguşunu açmış bekliyor Peygamber. Ey Peygamberim, sana komşu gönderdik kabul et. Aslan o aslan. Gururumuz o bizim. Kimse diyemez kanı yerde kalmıştır. Kalmadı, kendisi aldı” diyerek gözyaşı döktü.

Törenin ardından öğle namazına müteakip İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Şehidin naaşı, bir süre meslektaşlarının omuzlarında taşınıp cenaze nakil aracına alındı. Bu arada meydanı dolduran vatandaşlar tekbir getirerek teröre lanet okudu.

Şehidin ilçeye bağlı Doğancık köyü mezarlığında toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İzmir’deki terör saldırısında şehit olan adliye çalışanı Musa Can için ise Uzundere Cemevi’nde tören düzenlendi.

Cenaze aracıyla cemevine getirilen Can’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda taşınarak musalla taşına konuldu. Tabutun getirilmesi sırasında Musa Can’ın kızları Büşra ile Emine Can, fenalık geçirdi.

Törene Vali Erol Ayyıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, CHP ve AK Parti İzmir milletvekilleri, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenazeye katılanlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Musa Can’ın naaşı, Alevi dedelerinin yaptığı dualar ve helallik alınmasının ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı.

Bu sırada şehidin kızları, naaşın üzerine babalarına ait bazı giyim eşyalarını koydu. Musa Can’ın cenazesi Uzundere Mezarlığı’nda defnedildi.

48 yaşındaki Musa Can’ın 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıl önce çalışmaya başladığı ve emekliliğine kısa bir süre kaldığı öğrenildi.

İzmir Adliyesi C kapısı önündeki terör saldırısında evrak taşıdığı sırada silah seslerini duyması üzerine camdan bakan Musa Can, bir kurşunun isabet etmesi sonucu şehit olmuştu.

Musa Can’ın göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan oğlu Emrah Can ise babasının şahadeti sebebiyle dün tahliye edilmişti.