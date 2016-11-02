KAGİDER kadın girişimcilere yol gösterecek

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, eğitim, finansa erişim, pazara erişim ve rol model eksikliğinin kadın girişimcilerin önündeki en büyük engelleri oluşturduğuna dikkat çekerek, “KAGİDER olarak Online Girişimcilik Atölyesi ile kadın girişimcilerimizin pusulası olacağız” dedi.

KAGİDER’in Işık Üniversitesi akademik işbirliğiyle hayata geçirdiği “KAGİDER Pusula – Online Girişimcilik Atölyesi” projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Tekinay ve KAGİDER Pusula’nın iş ortağı Hepsiburada.com Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi katıldı. Ayrıca KAGİDER Pusula’da kadınlara finansa erişim konusunda destek veren Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu da konuşmacılar arasında yer aldı.

Etkinlikte konuşan Sanem Oktar, Türkiye’de sayıları 110 bine ulaşan kadın girişimcilerin yüzde 82’sinin hizmet sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti. Kadınların kurduğu işletmelerin yüzde 85’inin 3 yıl içinde kapandığına dikkat çeken Oktar, “Kadın girişimcilerin önündeki en büyük engelleri eğitim, finansa erişim, pazara erişim ve rol model eksikliği oluşturuyor. Bütün bunlar da kadınların girişimcilik serüveninde yola çıkmasını engelleyen özgüven eksikliğine sebep oluyor. KAGİDER olarak Online Girişimcilik Atölyesi ile kadın girişimcilerimize pusula olacağız” dedi.

Kazançlarının yüzde 90’ını yatırıma dönüştürüyorlar

Dünya Ekonomik Forumu’nun geçen hafta açıklanan 2016 raporuna göre; kadınların ekonomiye katılım sıralamasında Türkiye’nin 144 ülke arasında 129. sırada yer aldığını belirten Sanem Oktar, “Kadınların istihdama katılımı yüzde 27,5; girişimci oranı ise yüzde 8. Bu çerçevede en fazla 110 bine çıkabilen kadın girişimci sayımızın çok düşük olduğu aşikar” dedi ve ekledi:

“Kadın girişimciler kazançlarının yüzde 90’ına yakın miktarını aileleri ve bulundukları topluluk için yeniden yatırıma dönüştürerek, kapsamlı ekonomik büyümeyi doğrudan kalkınmaya bağlıyorlar. Araştırmalara göre, Türkiye’de kadınlar ve erkekler işgücüne eşit şekilde katılıyor olsaydı ülkemizin GSYİH’sı yüzde 30 daha fazla olacaktı. Biliyoruz ki ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yolu kadınları ekonomiye katmaktan, kapsayıcı bir ekonomiden geçiyor.”

Üniversiteler deneyimsel öğrenme yeridir

Toplantıda konuşan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Şirin Tekinay da, 21. yüzyıl üniversitesi olma iddiasında olan Işık Üniversitesi’nin KAGİDER ile misyon ve vizyon paylaşımlarına ilişkin, “Herkes 21. yüzyıl üniversitesini tanımlarken biz ise bu yolda atacağımız adımları tasarlamış, hızlı evrimimizi Işıklı yenileşim olarak belirlemiştik. Bunun öncelikli parçası da girişimcilik ve inovasyondur. Üniversiteler deneyimsel öğrenme yeridir. Bu da çoklu disiplinli bir takım çalışması gerektiriyor. Bunları sağlayamadıkça üniversitelerin 21. yüzyılda yaşamalarının imkanı yok” dedi.

Işık Üniversitesi’nde kendi işini kurmak isteyen, girişimciliği öğrenmek isteyen öğrenciler olduğunu belirten Prof. Şirin Tekinay, “Kızlarımızın girişimciliğe özendirilmesinde öz güven eksikliğini ortadan kaldırarak, onlara rol model oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra onlara gerekli teknoloji ve bilimsel desteği de vererek, onları başarılı kılmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de öğrencilerimizi üniversitemizin duvarlar içinde değil, onları dünya sahnesinde hazırlıyoruz. Mezunlarımız dünya arenasında rekabet edecekler. Bunun bilinciyle onları geleceğe borçlanmış bir şekilde yetiştiriyoruz. KAGİDER ile bu projede bir arada olmaktan çok mutluyuz. Kadına dair sorunlardan hiç söz edilmeyene kadar asla durmayacağız” diye konuştu.

“Hepsiburda.com olarak, e-ticaret sektörünü büyütmek için önemli bir yatırımla Pazaryeri’ni açtık”

Hepsiburada.com Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi de etkinlikte yaptığı konuşmasında “Kagider Pusula” programının, girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu programın daha çok kadına ulaşması için hep birlikte çalışacağız. Türkiye, teknolojiye hızlı uyum sağlayan ve başarı arzusu yüksek olan genç nüfusu ile büyük bir potansiyel taşıyor” dedi ve ekledi:

“Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ile bu büyük potansiyel ortaya çıkacak. Son dönemlerde farklı platformda girişimcilik kültürünün yaygınlaşması, cesaretlendirilmesi ve önünün açılması için çalışmalar yapıldığını görüyoruz.”

Girişimcileri heyecanlandıracak bu çalışmaların sayısının daha da artması gerektiğini ifade eden Emre Ekmekçi, “Çünkü girişimcilik ruhu, içinde bulunduğumuz dijital çağda kritik başarı faktörü haline geldi. Girişimci şirket kavramı da yükseliyor. Hepsiburada’nın başarısının arkasında da girişimci ruha sahip bir ekip var. Girişimci bakış açısı, DNA’mızın bir parçasıdır diyebiliriz. Her gün arkadaşlarımızla birlikte neyi daha iyi yapabiliriz, diye düşünüyoruz. E-ticaret pazarı hızlı bir şekilde büyüyor ama e-ticaret Türkiye’de toplam perakende pazarından henüz yüzde 2 oranında pay alabiliyor. Dolayısıyla yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

Hepsiburada.com olarak, e-ticaret sektörünü büyütmek için önemli bir yatırımla Pazaryeri’ni açtıklarını bildiren Emre Ekmekçi, “Türkiye’nin her yerinden markalar, Anadolu’daki KOBİ’ler ve esnaflar, Pazaryeri’ne dahil olarak ayda 60 milyon ziyaret alan hepsiburada.com’da ürünlerini satabiliyorlar. Kadın girişimciler de yeni nesil bir iş olan e-ticaretin sunduğu fırsatlardan yararlanabilirler. Ama her şeyden önce “Kagider Pusula” programına dahil olarak, e-ticaret kavramı ile tanışmaları gerekiyor. Biz bu eğitim programında, kadın girişimcilerin e-ticaret sektörüne adım atmalarına yardımcı olacağız” diye ekledi.

Kadınlar borçlarını ödemede daha sadık

Etkinlikte konuşan Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu da, 2002 yılından bu yana işini kurmak ve büyütmek isteyen kadınlara verdiği destek nedeniyle KAGİDER’e teşekkür etti.

Girişimciliğin desteklenmesinin ülke kalkınması için çok önemli olduğunu açıklayan Caner Teberoğlu, “Kadın nüfusunun iktisadi faaliyetlere ve üretime katılması ülkemizin kalkınması için de büyük bir kazanımdır” dedi.

Kadınların borçlarını ödeme noktasında erkeklere göre daha sadık olduklarını vurgulayan Caner Teberoğlu, “Bunun temel nedenini çözemedik, ama KAGİDER bunun yanıtını bize verecektir” dedi.

Türkiye’de kadın girişimcilerin daha çok küçük işletmelere sahip olduklarını bildiren Caner Teberoğlu, “Küçük sermayeli işlere giriyorlar, ama aslında bu onları çok daha sağlam tutuyor. Sağlamlaştırıyor. Türkiye’de 3 yılın üzerine çıkabilen firma sayısı gerçekten de az. Kadın girişimcileri burada tutmak çok önemli. Kadın girişimciler finansal kaynakları zor ediniyor. İşte bu noktada da KGF olarak biz devreye giriyoruz. Finansal sıkıntılar yaşayan firmalara, girişimcilere kefalet anlamında destek veriyoruz. Kadın girişimcilere, borçlarını ödemede sadık oldukları için, pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve finansmana erişiminde ucuz bir erişim sağlıyoruz” dedi.

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