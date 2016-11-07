Kadınların tercihi online diyet

SAĞLIKLI beslenmek ve kilo vermek isteyen ancak diyet uygulamalarına katılmaya vakti olmayanlar online diyet programlarını tercih ediyor. Diyetisyen Mesude Evirgen, hastalarıyla WhatsApp ile bilgi alışverişi yaptığını söyleyerek, “Hastalarım aynı kıyafetle haftada bir tartılıp bana kilo değerlerini gönderiyor. Daha çok kadınlar online diyeti tercih ediyor” dedi.

Türkiye’nin neresinde olursanız olun online diyet programlarıyla sağlıklı beslenebilir ya da kilo verebilirsiniz. Son günlerin modası online diyet programı hakkında bilgi veren Diyetisyen Mesuda Evirgen, hastaların öncelikle sitesindeki online diyet formunu doldurduğunu sonrasında ise kan değerleri ve diğer bilgilerini aldıktan sonra hastaya veya danışana özel bir diyet programı hazırladıklarını söyledi.

İstanbul’dan Van’a kadar bir çok ilden, yurt dışından danışanlarının olduğunu belirten Evirgen, online diyet başvurusunda bulunan danışanlarının çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğunu belirterek, “Bana online diyet talebinde olan kişiler, diyet konusunda daha bilinçli oluyor. Birçok forumdan veya yorumda fikir aldıktan sonra bize ulaşıyorlar. Teknolojiyi kullanabilen, internetten bizim verdiğimiz bilgileri düzenli olarak kontrol edebilen hastalarımız online diyeti tercih ediyor” dedi.

İZMİR, (DHA)

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