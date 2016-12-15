Kadınların hafızası daha güçlü

Yeni bir araştırma ile orta yaş kadınların, kendi yaş grubu erkeklere kıyasla hafıza ölçümlerinde daha iyi bir sonuç elde ettiği anlaşıldı



Cinsiyetlerin karşılaştırılmasında, kadınların, erkeklerden daha iyi ve daha uzun süreli bir hafızaya sahip olduğu ileri sürülür. Menopause’da yayımlanan yeni bir araştırma; olaysal hafıza, yönetsel fonksiyonlar, anlamsal işleme ve tahmini sözel zekâ ölçümleri yaparak; orta yaş kadınların, kendi yaş grubu erkeklere kıyasla hafıza ölçümlerinde daha iyi bir sonuç elde ettiği, ancak bu hafızanın; kadınlar, postmenapoz sürece girdikçe azaldığı bulgusuna ulaştı.

Epidemiolojik tahminlere göre, yaşlı bireylerin yaklaşık yüzde 75’i hafızayla ilgili sorunlar yaşıyor. Kadınlar, menapoz geçişi sürecinde unutkanlık ve “bilinç bulanıklığı” yaşadıklarını ifade etmelerinin yanında erkeklere kıyasla da, hafıza zayıflaması ve demans konusunda daha fazla risk altında. Buna rağmen, orta yaş kadınlar; kendi yaş grubu erkeklere kıyasla bütün hafıza ölçümlerinde hâlâ daha iyi sonuç ortaya koyuyor.

Araştırmada ayrıca, menapoz öncesi ve perimenapozal kadınların bazı önemli hafıza alanlarında menapoz sonrası kadınlara kıyasla daha iyi sonuçlar elde ettiği görüldü. Menapoz sonrası kadınlarda, hafıza depolama ve güçlendirme korunurken, bir östrojen hormon türevi olan östradiol seviyelerindeki düşüşler, öğrenilen bilgilerin hatırlanma oranlarının düşüklüğüyle ilişkilendirildi.

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