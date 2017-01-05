Kadınların çektiği klibi hazmedemediler

Suudi Arabistan’da bisiklet süren, kaykaya binen çarşaflı kadınların rol aldığı klip büyük tepki çekti. Şarkının nakarat kısmında “Allah’ım bizi erkeklerden kurtar” gibi ifadeler yer alıyor.Suudi popçu Mecid El Esa’nın son şarkısı “Hwages” (Endişeler) için çektiği klip ülkesindeki muhafazakar erkekleri kızdırdı.

2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Klip kısa sürede 2 milyonu aşan izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı. Klipte araba kullanan, bisiklet süren, kaykaya binen çarşaflı kadınlar rol alıyor.

“ALLAH’IM BİZİ ERKEKLERDEN KURTAR”

Şarkının nakarat kısmında ise nakaratında “Allah’ım bizi erkeklerden kurtar” ve “Erkekler bizi delirtiyor” sözleri yer alıyor.

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