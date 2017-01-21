ABD Başkanı Trump’ı protesto amacıyla Washington’da düzenlenecek “Kadınlar Yürüyüşü”, Kenya, Gana ve Hollanda’daki gösterilerle desteklendi.

Kenya‘nın başkenti Nairobi‘de çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişi, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek “Kadınlar Yürüyüşü“ne desteklemek için Karura Ormanı‘nda bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump‘ın protesto edileceği “Kadınlar Yürüyüşü”ne destekleyen gruptakiler, kadın haklarını savunan dövizler taşıdı.

Gana

Gana‘da ise çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, başkent Accra‘daki ABD Büyükelçliği binası önünde toplandı.

“Kadınlar Yürüyüşü”ne destekleyen göstericiler, “Sesimizi duy”, “Kadınlar yürüyor”, “Adil olmak için yürüyoruz”, “Herkes için adalet” yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişi Müze Meydanı’nda toplandı.

Grup, Washington’daki “Kadınlar Yürüyüşü”nü destekledi.

KAYNAK: AA