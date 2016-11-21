Kadınlardan Cinsel İstismar Yasa Tasarısına tepki

Bursa Kadın Kuruluşları Birliği” ve “Kadının Statüsü Derneği”, yayınladığı bildiriyle Türk Ceza Kanunu’nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeye tepki gösterdi.

Bursa Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve Kadının Statüsü Derneği Başkanı Avukat İlknur Kutucu imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Kamu Oyunda Kısaca “Çocuk Gelinler” Olarak Bilinen Cinsel İstismara Ve Tecavüze Kısmi Af Getiren bu utanç verici önerge geri çekilsin.

Çocuk Hakları Ve Kadın Hakları Siyasi Çıkarlar için Feda Edilmesin Yeni İhlallere Yol Açılmasın.” diyoruz.

Türk Ceza Kanunu’nun “Çocukların Cinsel İstismarı” suçuna ilişkin 103. Maddesinin Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edilmesi üzerine, bu maddenin yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak Başbakanlıkça TBMM.ne 22.10.2016 tarihinde bir tasarı sunulmuştur.

“Bursa Kadın Kuruluşları Birliği” olarak bu tasarıyı yetersiz bulmakta iken,

Bu maddenin yeniden düzenlenmesini fırsat gören, bundan siyasi çıkar hedefleyen 6 milletvekili, tasarının yetersizliğinin de ötesine geçip, maddeye bir fıkra ekleyerek “Çocukların İstismarı Suçu”na kısmi af getirmek istemektedirler. Bu fıkra ile, özetle “16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurun fail ile evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231.inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar verilir….. Bu durumda suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir.” hükmü getirilmek istenmektedir. Bu bir kısmi af önerisidir.

“Çocuk Gelinler” veya “Çocukların Cinsel İstismarı” konusu, kadın haklarımızın ve kadın onurumuzun en önde gelen sorunudur. Bu nedenle, 2005 yılında Yeni Ceza Kanunu hazırlanırken Türkiye’nin tüm kadın kuruluşları olarak, çocuğun tecavüzcü ile evlendirilmesi halinde suçun düşeceği yolundaki eski Ceza Kanunundaki hükmün yeni kanunda yer almaması için çok çetin bir savaş verdik. Eklenmek istenen fıkra geri dönüş amacının ilk işaretidir.

“Bursa Kadın Kuruluşları Birliği” ve “Kadının Statüsü Derneği” olarak,

20.Kasım “Dünya Çocuk Hakları günü” ve 25.Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” öncesinde, bu fıkra önergesinin acilen geri çekilmesini istiyoruz.

Çocuk ve kadın haklarını yok sayan bu önergeyi verenleri ve destekleyenleri kınıyoruz.

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