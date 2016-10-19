Kadınlar yolunu çizdi!

Ordu’da bulunan kadın dernekleri bir platform oluşturarak kadına ve aile içi şiddeti önlemek amacıyla bir dizi çalışmalar yapmak üzere bir araya geldi. Kadın derneklerinden oluşan platform ilk etapta Kasım, Aralık ve Ocak aylarında yapılacak çalışmaları belirledi.

Ordu’da bulunan kadın sivil toplum kuruluşları kadınlara yönelik şiddet ile aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla harekete geçiyor. Türkiye Kadınlar Birliği Ordu Şubesi’nin öncülüğünde bir araya gelen kadın dernekleri 6 aylık eylem planı kapsamında ‘izleme ve farkındalık’ çalışması başlattı. Bu amaçla Ordu Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Kadınlar Birliği Ordu Şubesi, Kadını Güçlendirme Derneği, ADD Ordu Şubesi, ESKAD, Lions, Gül Sultan Derneği, Yardım Sevenler Derneği, Feminart, Türkiye Küçük Millet Meclisi, Kent Konseyi Kadın Yürütme Kurulu Kadın Meclisi ve Ticaret Odası temsilcileri bir araya geldi.

Kadınlara yönelik şiddet ile aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılan, 12 Mart 2012 tarihinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 40 ülkenin imzaladığı İstanbul Sözleşmesi kapsamında başlatılan çalışma kapsamında ilk etapta Ordu Çalışma Grubu oluşturuldu. Çalışma Grubu’nda Türk Kadınlar Birliği’nden Sümer Alkan, Nuran Şeyhoğlu, Nermin Özel, Ordu Kadını Güçlendirme Vakfı’ndan Nazan Sarıgül Ergen, Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) Tijen Odabaş yer aldı.

Yapılacak çalışmalar belirlendi

Kadın derneklerinden oluşan platform ilk etapta Kasım, Aralık ve Ocak aylarında yapılacak çalışmaları belirledi. Bu kapsamda Kasım ayının ilk haftasında Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Altınordu Belediyesi, Kasım ayının ikinci haftasında Altınordu Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ordu Barosu, Ordu Barosu Kadın Komisyonu, Kasım ayının üçüncü haftasında Ordu Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tabipler Odası, İl Sağlık Müdürlüğü, Kasım ayının dördüncü haftasında ise Ticaret ve Sanayi Odası, Kent Konseyi Kadın Meclisi, siyasi partilerin kadın kollarını ziyaret edecek. Aralık ve Ocak aylarında ise mülki amirleri izleme çalışması ve rapor hazırlanması gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kadınlar Birliği Ordu Şube Başkanı Nuran Şeyhoğlu, hedeflerinin Ordu’da çalışan hak temelli kadın örgütlerine İstanbul sözleşmesinin amacını anlatıp ortaklık kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya yönelik kamuoyu baskısı oluşturmak ve yükümlülüklerini hatırlatmak ve bu kurumları izlemek veri toplamak olduğunu kaydetti.

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