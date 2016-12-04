“Kadınlar ülkemizin tek değeridir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, 5 Aralık Kadın Hakları gününü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 82. yıldönümü nedeniyle verdiği mesajda, “Cumhuriyet tarihi içinde demokrasi adına atılan en önemli adımlardan biridir. Birleşmiş Milletler’in 1952 yılında Uluslararası bir sözleşme ile getirebildiği, ülkemizde ise 5 Aralık 1934’te yürürlüğe konan bu yasa sayesinde, kadınlarımızın siyasi ve toplumsal hayattaki konumları daha da güçlenmiştir” dedi.

Türk toplumunun gelişmesinde ve yükselmesinde kadınlarının katkısının yadsınamayacağını vurgulayan Hotar, “Tarihimiz, büyük adamları ve nesilleri yetiştiren analarımızın örnekleri ile doludur. Gerek Cumhuriyetimizin kuruluşunda gerek Cumhuriyet tarihi boyunca başarıları ile analarımız ve kadınlarımız bu günlere gelmemizi sağlamışlardır. Bugün ise kadınlarımız eğitimden spora, siyasetten sanata ve ekonomiye her alanda dünya çapında ülkemizi temsil etmekte ve rekorlara imza atmaktadırlar” dedi. AK Parti iktidarı boyunca kadın haklarına yönelik olarak yapılan düzenlemelerin ve çıkarılan yasaların altını çizen Hotar, şöyle konuştu:

“Kadınlar ülkemizin yegâne değerleridir. Bizler, kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarını daha etkin biçimde kullanmalarına katkı çerçevesinde, kız çocuklarımızın eğitime kazandırılması, genç kızlarımızın hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan üniversitelerde okuyabilmeleri, kadınlarımızın etkin ve aktif bir şekilde siyaset icra etmeleri, kamusal ve toplumsal alandaki mevcudiyetlerini sağlamlaştırmaları için birçok düzenleme yaptık. Özellikle kadına yönelik şiddet karşısında kadınlarımızın savunucusu olarak kadın erkek eşitliğini ve insan onuruna uygun yaşama ilkesini kendimize temel aldık.”

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