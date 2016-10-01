Kadınlar teknolojide daha aktif olabilirler mi?

Bill Gates’in eşi Melinda Gates, açıkladığı projesiyle teknolojide kadınlara daha fazla yer vermeye hazırlanıyor.



Melinda Gates Back Channel ile gerçekleştirdiği ropörtajda, teknolojisektöründeki cinsiyet eşitsizliğini çözmek adına kadınların sektörde daha fazla yer almalarını odağına alacak proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilgisayar bilimini önemsediğini söyleyen Melinda Gates, 80’li yıllardabilgisayar bilimi sektöründe daha fazla kadının bulunduğunu dile getirdi.

Süreç içerisinde kadınların hukuk ve tıp branşlarında daha fazla aktif hale geldiklerini belirten Gates, kadın bilgisayar bilimi mezunlarının günümüzde yalnızca yüzde 18 oranında olduğunu ifade etti.

Bu oranın 80’lerde yüzde 37 olduğunun altını çizen Gates, dünya nüfusunun yarısının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görev yapan laboratuvarlarda kadınların önemini vurguladı.

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Geleceğin teknolojisi olarak betimlenen yapay zeka laboratuvarlarındamutlaka kadınlara rastlanacağını belirten Gates, hedeflenilmesi gerekenin bu sayıyı arttırmak olduğunu söyledi.

Kadınların kolektif bir şekilde hareket etmesi halinde sektörde daha fazla yer alabileceklerine değinen Gates, sektörün bu sayede daha güçlenebileceğini vurguladı.

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Melinda Gates, teknoloji sektöründe daha fazla kadının yer almasına yönelik olan projesinin henüz araştırma aşamasında olduğunu, projenin faaliyete geçmesi için önlerinde birkaç senenin olabileceğini kaydetti.

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