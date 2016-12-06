Kadınlar siyasette eşit temsil istiyor

Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri kabul edilen kadınların seçme ve seçilme hakkının kabul edilmesinin yıldönümü, bu yıl da toplumsal eşitsizliğe vurgu yapılan etkinliklerle kutlandı.



Başbakan Binalı Yıldırım TBMM’deki Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanmasının 82. Yıldönümü etkinliğine katıldı. Başbakanın etkinliğe giderken etrafında sadece 5 kadının olması dikkat çekti.

Başbakan Binali Yıldırım, Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının yıldönümünde “siyasi partilerdeki kadın kotasına” ve “pozitif ayrımcılık” uygulamalarına itiraz etti. Kadın kotası ile ilgili olarak “Kadına kota ayırmak demokrasi anlayışını geliştirmemiş ülkelerde düşünülebilir. Kota bir korumacılıktır. Korumacılık da gelişmenin önündeki en büyük engeldir” değerlendirmesini yapan Yıldırım, “Pozitif ayrımcılık uyguladığımız zaman erkeklerin hali ne olacak” dedi.

Yıldırım, TBMM’de düzenlenen Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanmasının 82. Yıldönümü etkinliğine katıldı. Konuşmasında Halide Edip Adıvar ve Nene Hatun’u anlatan Yıldırım, “Kadın erkek birbirini tamamlıyor. Kadın erkek bir bütünün iki parçası. Biri olur diğeri olmazsa eksik olunur. Bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz ama sonunda size bir bakan olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Kadınlarımız sadece erkeklere bakmıyorlar. Kadınlarımız çocuklarımızı da hayata hazırlıyorlar” diye konuştu.

Kadınların en büyük hakları mücadeleleri ile kendilerinin kazandığını belirten Yıldırım, yine de gerekli adımları atmadan da olmayacağını ifade etti. Yıldırım, “Burada korumacılık, ayrımcılık asla kabul edemeyiz. Kadına esasında kota ayırmak belki bilinçlenmemiş yeterince demokrasi anlayışını geliştirmemiş ülkelerde düşünülebilir. Benim kişisel tercihim kadına kota değil, kadına mücadele edeceği alanları açmaktır. Doğru olan budur. Kota bir korumacılıktır. Korumacılık da gelişmenin önündeki en büyük engeldir. Kadın erkek bir olacağız, beraber olacağız, hayatın zorluklarını birlikte göğüsleyeceğiz, güzelliklerini de birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Buraya kadar iyiydi’

2010 yılında “kadınlara pozitif ayrımcılık” uygulayan kararı aldıklarını ifade eden Yıldırım’ın “Buraya kadar iyiydi ama bu iyi değil. Pozitif ayrımcılık uyguladığımız zaman erkeklerin hali ne olacak! Onu düşünmek lazım. Hanımlarımız da der ki, ‘Bu kadar yıl siz zaten öne çıktınız biraz da siz bakın biz ilerleyelim’ diye düşünebilirler. Haksız da değiller” sözleri dikkat çekti.

43 kent kadın vekilsiz

Kadınlar seçme ve seçilme hakkının yıldönümünde sokaktaydı

KAYSERİ: Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyesi Nilüfer Bıçakçıoğlu, kadınların siyasi alanda hâlâ yeterli düzeyde temsil edilemediğini vurgulayarak, “43 ilin hiç kadın milletvekili yok. Ayrıca kadınların sayısının sadece Meclis’te değil, yerel yönetim kademelerinde ve kamu yönetiminde de düşüklüğü önemli bir sorun” dedi.

EDİRNE: Edirneli Kadın Dayanışması, Edirneli kadınların 82 yıldır seçtiğini ancak seçilemediğini söyledi. Atatürk Anıtı önünde toplanan Edirneli kadınlar, “Sosyal, demokrat ve çağdaş bir yapıya sahip olduğu bilinen Edirne’de bile 1935 yılında Meclis’te yer alan 14 kadın milletvekilinden biri olan Dr. Fatma Şakir Memik’ten bugüne kadın milletvekili sayısı toplamda dörttür. Bu ivmenin hızla geriye gidişi kadınların başarısızlığı ile asla alakalı değildir. Erkek egemen yönetimlerin hazırladığı, erkek öncelikli yasalar değiştirilmediği ve her alanda kadına kendini ifade etme özgürlüğü tanınmadığı takdirde bu gerçeğin değişmesi mümkün değildir” dedi.

BURSA: Nilüfer Belediyesi, 31 kadın derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Nilüfer Belediyesi, 2017’de gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, festivaller, açılış organizasyonları ve yardım kermeslerinde, kadın derneklerine ayni destekte bulunacak.

MALATYA: Malatya Öğretmenevi’nde CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin İsviçre, Almanya ve Fransa gibi pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğini vurgulayarak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği yerde demokrasi, kadın- erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, insan hakları var. Biz, bize gösterilen hedefe ulaşmalıyız, ulaşmak zorundayız” dedi.

ANTALYA: CHP’li kadınlar Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama yaptı.

EKSİK TEMSİL DEMOKRASİ MESELESİ

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu, nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması ve siyasette eşit oranda temsil edilememesinin bir demokrasi meselesi olduğunu vurgulayarak “Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi olan ‘kadın erkek eşitliğinin’ başta siyasette olmak üzere yaşamın her alanında yer almasını istiyoruz” dedi.

5 Aralık Türkiye’de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının 82. Yılı nedeniyle açıklama yapan Moroğlu “1935 yılında 18 kadın milletvekili seçilmiş ve Türkiye kadın milletvekili sayısı ile dünyada ikinci sırada yer almıştır. Ancak ne yazık ki bu doğru başlangıç sürdürülmemiş, 2015 yılında Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde 145 ülke arasında 130’uncu sıraya gerilemiştir” ifadelerine yer verdi.

Kadın vekil oranı yüzde 14

Moroğlu, 2015 seçimlerinde kadın milletvekili oranının yüzde 14.9’larda kaldığına dikkat çekerek, “Kadın siyasette bakanlık pozisyonlarında 139’uncu sırada yer aldı. 81 yıl içinde bir arpa boyu yol alınamamış” dedi. Türkiye’de her on kadından ikisinin okuma yazma bilmediğini anımsatan Moroğlu, kadın istihdamının da azaldığını, yüzde 28’e kadar gerilediğini kaydetti.

‘Kadınların yakasından düşün’

Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması sebebiyle Ankara Barosu tarafından “Kadınlar ve Siyaset 2016” paneli düzenlendi. Panelde konuşan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, “Kadınların yakasından düşün. Destek olmuyorsunuz bari köstek de olmayın” diyerek iktidara çağrı yaptı.

Canduran, kadın erkek eşitliğinin vahim düzeyde olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum”, “Bir adam gibi ölmek var bir de madam gibi” sözlerini anımsattı. Siyasi iktidara çağrı yapan Canduran, “Kadınların yakasından düşün. Destek olmuyorsunuz bari köstek de olmayın” dedi.

Toker: İç açıcı değil

Yazarımız Çiğdem Toker de, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının ardından 82 yıl geçmesine rağmen iç açıcı bir durum olmadığını belirtti. “Atatürk sayesinde; Türkiye bu hakka diğer ülkelerden çok daha önce erişti ancak bu şans iyi kullanılamadı” diyen Toker, cinsel istismar yasasına ilişkin Adalet Bakanı Bekin Bozdağ’ın “küçüğün rızası” ifadelerini anımsattı.

Bu yasanın tekrar Meclis’e taşınacağını öngördüğünü söyleyen Toker, Aladağ’daki yangının sebebini “siyasal İslam” olarak gösterdi. Toker, “Bu ne takdir, ne taksir ne de kazadır. Kız çocuklarının tıkış tıkış tarikat yurdunda yanmasının gerçek nedeni siyasal İslamcı yönetim anlayıdır” dedi.

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