“Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesi olmalı”

AK Parti MKYK Üyesi ve Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, “Kadınlarımızı siyasetin nesnesi değil, öznesi konumuna getirmek için çaba göstermeliyiz” dedi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 82. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak kadınların etkinlik alanının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sarı, “Toplum olarak, kadınlarımızın siyasete katılımında kendimizi başarılı saymamız mümkün değil. Oysa insanlık tarihi duruşları ve toplumsal hayata kattıklarıyla iz bırakan kadınlarla doludur. Anadolu kadını milletimizi kurtuluşa götürmüş, büyük ruhlu kahramanlardır” dedi. AK Parti olarak, 14 yıl boyunca kadınlar konusunda hassas davrandıklarını kaydeden Fatma Güldemet Sarı, “AK Parti Kadın Kolları, 4 milyonu aşkın üyesi ile dünyanın en büyük sivil toplum hareketidir. Ben siyasi hayatıma teşkilatlarımızda başladım. Bugün geldiğim noktayı partimizin kadına bakışına borçluyum. 2023 hedeflerimizde aile yapısını kuvvetlendirmek, siyasette, iş hayatında kadın temsilini daha da yukarı çekmek yer alıyor. Kadının siyasette kendisini ifade etmesi çok önemli” diye konuştu.

ERKEKLERİN GERİSİNDE

Kadının siyasetin öznesi konumuna getirilmesi gerektiğini belirten Sarı, “Toplumda her alanda aktif rol almaları demokratik, adil ve kalkınmış toplumu inşa etmenin tek yoludur. Bunu başaran toplumlar refahın, kalkınmanın ve adaletin de sahibi olurlar. Türkiye’de kadınların karar mekanizmalarına ve siyasal hayata etkin katılımı konusunda yapılan yasal değişiklikler, birçok Avrupa ülkesinden önce gerçekleştirildi ama siyasal hayata katılım oranı hâlâ erkeklerin gerisindedir” şeklinde konuştu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail