Kadınlar şiddete karşı tek yürek

Latin Amerikalı kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde sokaktaydı.



En kitlesel gösterilerden biri, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te on binlerce kadının katılımıyla gerçekleşti. Kadınlar, Şili, Uruguay, Kolombiya, Venezuela, Guatemala ve Peru’da da alanlardaydı. Siyah kıyafetler giyen ve tek sıra olan kadınlara erkekler de destek verdi.

Latin Amerika son günlerde kız çocukları ve kadınlara dönük şiddet vakalarıyla sarsılmış, Arjantin’de 16 yaşında bir kız çocuğu tecavüz edilerek kazığa oturtulmuştu.

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