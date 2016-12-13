Kadınlar şiddete karşı tek yürek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Türk Kadınlar Birliği yönetimini ağırladı. “Tutunduklarımız: İstanbul Sözleşmesi” adlı projeyle 7 bölgede şiddete karşı mücadele başlattıklarını belirten Dernek Başkanı Sevgi Şanlı, Büyükşehir Belediyesi’ni projeye destek olmaya davet etti.



Türk Kadınlar Birliği “Tutunduklarımız: İstanbul Sözleşmesi” Proje Lideri Sevna Somuncuoğlu, Proje Koordinatörü Pınar Çetinkaya, Saha ve Basın Koordinatörü Müge Sunal, Türk Kadınlar Birliği Genel Saymanı Fikriye Evin ve Türk Kadınlar Birliği Manisa Şube Başkanı Sevgi Şanlı’dan oluşan Türk Kadınlar Birliği heyeti, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu’nu ziyaret etti. 2011’de İstanbul’da imzaya açılan “Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi’nin 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatan Türk Kadınlar Birliği Manisa Şube Başkanı Sevgi Şanlı, bu sözleşmeye tutunarak projenin ortaya çıktığını söyledi.

“Şiddet, eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklanıyor”

Projenin bölgesel merkez seçilen 7 ilde 105 kadın örgütüne ve kamu kurumlarına yönelik eğitimler ve toplantıları içerdiğini aktaran Şanlı, “Anayasanın 90. maddesine de tutunarak; İstanbul Sözleşmesi’nin de bize sağladığı güvencenin bilinmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılmasının sağlanması konusunda kendimizi sorumlu hissettik ve “Kadına yönelik şiddet eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklanmaktadır” sloganıyla projemizi hazırladık. Projemizin genel hedefi; kadın örgütlerinin yanında hizmet sağlayıcıların, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin İstanbul Sözleşmesinin önemine dair farkındalıklarının artırılmasıdır” dedi. Şanlı, Büyükşehir Belediyesi’ni projeye destek olması için ziyaret ettiklerini de sözlerine ekledi.

“Şiddete karşı mücadeleye varız”

Ziyaretleri nedeniyle Türk Kadınlar Birliği yönetimine teşekkür eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da, projenin kadınlar için önemine dikkat çekti, Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şiddete karşı bilinçlendirme çalışmalarının her zaman içinde yer aldıklarını da dile getiren Ustamehmetoğlu, “Yakın zamanda kahvehanelerde şiddetle ilgili eğitim seminerleri düzenledik. Sivil toplum örgütleriyle ortak projelerde olmaya da sıcak bakıyoruz” dedi. Ziyaret sonunda dernek yönetimi, Ustamehmetoğlu’na projeyle ilgili bilgiler verdi.

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