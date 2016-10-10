Kadınlar parasını en çok giysiye harcıyor

Kadın ve erkeğin online alışveriş alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmaya göre, her 100 kadından 72’si yılda en az bir kez giyim eşyası, 100 erkekten 55’i de elektronik-bilgisayar ürünleri satın alıyor

Avantajix.com’un datalarına göre, kadın parasını giysiye, erkek ise elektronik ve bilgisayar ürünlerine harcıyor.

300’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, internet kullancısı kadınların yüzde 32.9’unun; erkeklerin ise yüzde 35’inin online alışveriş yaptıklarını belirtti.

Kadın ve erkeğin online alışveriş sepetlerinin içeriklerinin farklılıklar gösterdiğinin altını çizen Kayral, internetten alışveriş yapan her 100 kadından 72’sinin yılda en az bir kez giyim eşyası satın aldığını kaydetti.

Yine her 100 kadından 38’i de yılda en az bir kez internet üzerinden otel-seyahat harcaması yapıyor. Kadınların online alışverişte en fazla satın aldıkları bir diğer ürün ise ev eşyası oluyor. 100 kadından 25’i yılda en az bir kez ev eşyası satın alırken, gıda, kitap-dergi-gazete, elektronik-bilgisayar ürünleri de kadınların online alışveriş sepetlerinde sıkça yer alan ürünler arasında bulunuyor.

Kayral, erkeklerin online sepetlerinin ise kadınlara göre daha çeşitli olduğunu söyledi.

Datalara göre, internetten alışveriş yapan her 100 erkekten 55’i yılda en az bir kez elektronik-bilgisayar ürünleri satın alıyor. Yine her 100 erkekten 53’ü de yılda en az bir kez otel-seyahat için harcama yapıyor. Giyim eşyası için 100 erkekten 52’si online alışveriş yaparken, erkeklerin de en fazla satın aldıkları diğer ürünler ise ev eşyası, kitap-dergi-gazete, gıda, etkinlik bileti ve e-öğrenme araçları olarak sıralanıyor.

Türk kadını ve erkeğinin internetten alışveriş yaparken oldukça titiz ve araştırmacı olduğunu kaydeden Güçlü Kayral, beğenilen bir ürün satın alınmadan önce mutlaka fiyat araştırması yapıldığının altını çizdi.

Kadınların online alışverişlerini ağırlıklı olarak öğle tatillerinde, erkeklerin ise gece geç saatlerde yaptıklarını bildiren Kayral, “Avantajix.com gibi yapılan alışveriş karşılığı para iadesi veren sitelerin kullanılma sıklığı da artıyor. Ayrıca, önceleri ağırlıklı olarak erkekler kullanırdı. Artık kadınlar da indirimin yanı sıra bir fazla tıkla nakit para kazandıran bu siteleri fark ettiler. Üyelerimiz arasında kadınların oranı yüzde 48’e kadar çıktı” dedi.

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