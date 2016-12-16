Kadınlar ‘organik oyuncak’ yapıyor

Çankırı Belediyesince açılan organik oyuncak kursuna katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.



Çankırı Belediyesince açılan organik oyuncak kursuna katılan kadınlar, boş zamanlarını değerlendirme ve ev ekonomisine katkı sağlama imkanı buluyor.

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde açılan organik oyuncak kursuna katılan 28 kadın, antibakteriyel iplerle kanserojen madde içermeyen oyuncaklar üretmeye başladı. Boş zamanlarını değerlendirmek için kursa katılan kadınlar, ilerleyen zamanlarda yaptıkları oyuncakları satarak gelir elde etme imkanı da buldu.

Kurs öğreticisi Hatice Seher Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, verdikleri eğitimle kadınların her türlü oyuncağı yapabildiklerini söyledi.

Oyuncaklarda kullanılan iplerde herhangi katkı maddesi bulunmadığına dikkati çeken Karagöz, “Oyuncaklarımız tamamen doğaldır. İçlerinde boncuk elyaf kullanılıyor. Kursiyerler yaptıkları ürünleri kendileri satıyor. Bu sayede hem çocuklar sağlıklı oyuncaklarla oynuyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.” dedi.

Kursiyerlerden Hatice Öztürk de aldığı kurs sonrası yaptıkları oyuncakları torunlarına hediye ederek onları mutlu ettiklerini anlattı.

Kursta iyi zaman geçirdiklerini dile getiren Öztürk, “Bazı arkadaşlarımız eşine dostuna hediye olarak götürüyor. Bazıları da el emeği göz nuru ürünlerini satarak bütçesine katkı sağlıyor. Bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Emekli bankacı Semra Kayalı da çocukların oynadıkları plastik oyuncakların sağlık açısından zararlı olabileceğine işaret ederek onların daha sağlıklı oyuncaklarla oynamaları için kursa katıldığını söyledi.

Kayalı, organik oyuncaklara her kesimden talep olduğunu kaydetti.

KAYNAK AA / Muhabir: Özgür Alantor

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