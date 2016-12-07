Kadınlar muhtarlar Nazilli’de buluştu

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesinin 82. yıldönümü nedeniyle Aydın’a gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’na üye 50 kadın muhtar Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın misafiri oldu.

5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesinin 82. yıldönümü nedeniyle Aydın’a gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’na üye 60 kadın muhtar Nazilli’de Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından ağırlandı. Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Akdeniz eşliğinde Afyon, Eskişehir, Kütahya, Samsun, Burdur, Mardin, Van, Ordu, Çankırı, İzmir, Sivas, Ankara ve Manisa’dan gelen 50 Kadın Muhtar, 10 Erkek Muhtar önce Aydın’a gelerek Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın başkanlığında düzenlenen panele katıldı. Daha sonra Aydın Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aker, Nazilli Muhtarlar Derneği üyeleri ve Derneğin Başkanı Zeki Açık ve Nazilli’nin bayan muhtarı Turan Mahallesi Muhtarı Serpil Akçasakız ile birlikte Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’na üye 50 kadın muhtar Nazilli’ye geldi. Belediye Başkanı Haluk Alıcık makamının kapısında karşıladığı muhtarlar ile tek tek tokalaştı. Başkan Alıcık, İlk kadın muhtar Gül Esin’in memleketinde bayan muhtarları ağırlıyor olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek tüm bayanların seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 82. Yıldönümünü kutladı. Misafirlerini hediyelerini vermek üzere Meclis Salonuna alan Başkan Alıcık tüm bayan muhtarlara birer buket çiçek takdiminde bulunarak Nazilli’ye özgü ürünlerin yer aldığı uzun yaşam paketi hediye etti. Meclis salonundaki ikramla birlikte çayların içilmesinden sonra Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’na üye 50 kadın muhtar, 10 Erkek Muhtar ve Nazilli Mahalle Muhtarları Belediye Başkanı Haluk Alıcık eşliğinde Eğriboyun Mezarlığına giderek Türkiye’nin ilk kadın Muhtarı Gül Esin’i ziyaret etti.

Gül Esinin kabri başında dualar okuyan Muhtarlara seslenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, “Bugün niye Aydın’ı seçtik. Şundan seçtik; Aydın Türkiye’de seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra ilk kadın muhtarı seçen il. O yüzden bu gün Aydın’ın Nazilli ilçesindeyiz. Türkiye genelinde 50 bin 292 muhtar var. Ancak bunlardan sadece 641 tanesinin bayan Bayanların idare içerisindeki sayıları oldukça düşük. İnşallah bu rakamlar gelecek yıllarda artacak ve inşallah kadın adaylarımız da çoğalacak. Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden katılan 50 tane kadın muhtar arkadaşımızla bu gün burada, bu güzel, şirin, güler yüzlü ve aydın insanların şehrinde bulunmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Böyle bir günde de İlk kadın muhtar Gül Esin hanım efendinin Nazilli İlçesi’ndeki kabrini de ziyaret etmiş olmaktan da büyük bir huzur ve gurur duymaktayız” dedi.

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