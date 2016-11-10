Kadınlar mı daha güçlü hafızaya sahip erkekler mi?

Orta yaş kadınların, aynı yaşlardaki erkeklere göre daha güçlü hafızaya sahip oldukları belirtiliyor.

Bulguları “Menopause” dergisinin internet sayfasında sonuçları yayımlanan araştırma çerçevesinde, yaşları 45 ila 55 olan kadın ve erkeklerden oluşan grubun hafızalarının ne kadar güçlü olduğu test edildi ve çıkan sonuçlar karşılaştırıldı.

Eylemsel bellek, yönetsel fonksiyon, anlamsal işleme süreci ve sözel zekanın değerlendirmeye alındığı araştırmada, 212 katılımcı arasında kadınların tüm bu alanlarda daha başarılı olduğu gözlendi.

Japon bilim adamlarının yaptığı çalışmada ayrıca menopoz sonrası kadınlarda rastlanan hafıza sorunlarına da ışık tutuldu.

Bu döneme giren kadınların yaşadığı öğrenme zorluğunun, östradiol seviyelerindeki düşüşle bağlantısı olduğu keşfedildi.

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