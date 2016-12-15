Kadınlar kod yazacak

2014 yılında iki Polonyalı yazılımcı kadının Berlin’de başlattığı ve kadınları programlamaya teşvik etmek için tamamen gönüllüler tarafından yürütülen bir günlük yazılım atölyesi olan Django Girls 17 Aralık’ta TAK Kadıköy’de kapılarını açıyor.



Kısa sürede dünyanın çeşitli şehirlerine yayılan Django Girls, programlamaya meraklı kadınları bir araya getiriyor. Etkinliğin amacı ise kadınların yazılım alanında sayısını arttırmak.

17 Aralık’ta TAK Kadıköy’de kapılarını açacak olan etkinlikte Hürriyet’in CTO’su Umut Gökbayrak mentorluk yapacak ve Hürriyet’in BT ekibi de katılım sağlayacak.

Atölye 3’er kişilik ekipler ve bir mentör şeklinde kurulan gruplarla yapılıyor. Mentörlerin hemen hemen tamamı sektörde çalışan deneyimli kadın yazılımcılardan oluştuğu için kadınlar için en önemli şey olan rol model eksikliği gideriliyor.

Bu etkinliğe katılanların bir kısmı hali hazırda bilgisayar mühendisliği öğrencisi. 10 ayrı şehirden katılımcı var. En küçük katılımcı 17, en büyüğü ise 61 yaşında.

Ayrıntılar için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

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