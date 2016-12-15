Kadınlar kendi bilekliklerini tasarlayacak

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, kadınları birbirinden renkli atölye çalışmalarında ağırlamaya devam ediyor.



Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, kadınları birbirinden renkli atölye çalışmalarında ağırlamaya devam ediyor. 17 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek Uğurlu Bileklikler Atölyesi sayesinde kadınlar, boncuk ve takı malzemeleriyle kendi bilekliklerini yapacak.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, kadınları eğlenceli ve eğitici bir etkinliğe daha davet ediyor.17Aralık Cumartesi günü 15.00 – 18.00 saatlerinde düzenlenecek Uğurlu Bileklikler Atölyesi sayesinde kadınlar, birbirinden şık bileklikler tasarlayacak.

Boncuk ve diğer takı malzemelerinin kullanılacağı atölyede kadınlar hem hünerlerini konuşturacak hem de el becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.Kadınların zevklerine göre kendi tasarımlarını yapabilecekleri ücretsiz etkinliğe tüm kadınlar davetli.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

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