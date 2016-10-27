Kadınlar İstihdamına Büyük Destek

KAGİDER ve Sanofi Türkiye’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nde 2016 yılı mezunları sertifikalarını aldı. Yedinci yılında Lüleburgaz’da gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan 90 genç kadın mezun oldu. Projenin başlangıcından bu yana sertifika alıp mezun olan kadın sayısı ise 478’e ulaştı. Ayrıca, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen bir uygulamayla mezunlar arasından seçilecek genç kadınlar Sanofi’nin Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde de çalışma fırsatı yakalayacak.

27 Ekim 2016 / Lüleburgaz – 2010 yılında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile Dünya Bankası ortak çalışmasıyla başlayan ve 2010’dan bu yana Sanofi’nin işbirliği ile sürdürülen Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nde 2016 yılı eğitim programı tamamlandı. Önceki dönemden farklı olarak bu yıl Lüleburgaz’da gerçekleştirilen eğitim programını tamamlayan 90 genç kadın sertifikalarını alarak mezun oldu. Yedi yıldır 20-25 yaş arası üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun, genç kadınlara gerekli donanımları kazandırıp, onların iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olan Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nde bugüne kadar sertifika alıp mezun olan kadın sayısı 478’e ulaştı.

Bu yıl Türkiye’nin en büyük ilaç üretim merkezi Lüleburgaz’da düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan genç kadınlar sertifikalarını 27 Ekim 2016 Perşembe günü Sanofi’nin Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde düzenlenen törenle aldı. 2016 Geleceğin Kadın Liderleri altı ay boyunca işe yerleşme süreçleri kapsamında KAGİDER tarafından mentorluk desteği alacaklar. Ayrıca, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen bir uygulamayla mezunlar arasından seçilecek genç kadınlar Sanofi’nin Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde de çalışma fırsatı yakalayacak.

Bugüne kadar 3500’ü aşkın başvuru yapıldı ve 1000’den fazla kişiyle mülakat gerçekleştirildi

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Servisîmin Cömert Birced, bugüne kadar 3 bin 531 genç kadının başvuru yaptığı proje çerçevesinde 1000’den fazla yüz yüze görüşme yapıldığını açıkladı. Proje kapsamında 478 genç kadının programı tamamlayıp sertifika aldığını da bildiren Birced, “Projemizle Türkiye çapında yaygın bir erişim sağlamış olduk. Bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceğimiz projemiz sürdürülebilir bir zeminde istihdama katılacak genç kadınlara önemli katkılar sağlayacaktır. Genç kadılarımızın burada kazandığı deneyimler onların ömür boyu hayatlarına olumlu etki edecektir.” dedi. Birced ayrıca, proje kapsamında bugüne kadar eğitim almış tüm genç kadınların KAGİDER ile ve kendi aralarında sürekli iletişim ve tecrübe paylaşımında bulunabilmeleri için bir network sistemi oluşturulduğunu da belirtti. Sundukları diğer eğitim ve mentorluk hizmetlerinden bugüne kadar yüzlerce kadının yararlandığını belirten Birced, “Mevcut çalışmalarımıza devam ederken, ihtiyaçlara göre bunları geliştiriyor veya yeni projeler oluşturuyoruz. Dijital ve teknolojik kanalları daha fazla kullanarak daha çok sayıda kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizin her geçen yıl iş dünyasına yeni girişimci kadınların eklenmesini sağlayacağına inanıyor, ekonomide yerlerini almak isteyen tüm genç kadınları ilerleyen dönemde Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’ne başvurmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya: “Sanofi Türkiye olarak böyle anlamlı ve değerli bir proje ile Türkiye’nin geleceğine katkı sağladığımız için gurur duyuyoruz.”

Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nin açılışında açıklamalarda bulunan Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, “Yedi yıldır koşulsuz olarak desteklediğimiz Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile iş hayatına atacak kadınlarımızın, ilk adımda yanlarında olacak detaylı bir eğitim serisi ile hayatlarında fark yaratmak için çalışıyoruz. Fırsat Eşitliği odaklı yaklaşımımızla kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmanın, sürdürülebilir kalkınmanın bir şartı olduğuna inanıyoruz. Bugün, büyük bir özveri ile gerçekleştirdiğimiz projenin beklediğimiz hedeflere uygun şekilde ilerliyor olduğunu görmüş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Genç kadınlarımıza yönelik olan bu eğitim programının ülkemizin aydınlık geleceğinde kadınlarımızın rolünü daha da güçlendireceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bu yıl projemizi Lüleburgaz’da gerçekleştirdik. Bu bizim için oldukça önemli bir deneyim. Ayrıca bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek bir uygulama sayesinde programı tamamlayan kadınlarımız arasından seçilecek adaylar Sanofi’nin Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde çalışma fırsatı bulabilecek olmaları da hem Sanofi Türkiye hem de yeni mezun genç kadınlarımız için oldukça memnuniyet verici bir gelişme oldu. Sanofi olarak kadınların iş hayatındaki rolünün artırılması için ortaya koyduğu global vizyon doğrultusunda istihdam ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle ülkemizde toplumsal hayata katkı sağlayan öncü kuruluşlar arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” diyerek Sanofi’nin bu projeye ne kadar büyük bir önem verdiğinin altını çizdi.

Proje kapsamında bugüne kadar 500’e yakın kadın eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandılar

Proje kapsamında bugüne kadar 1000’den fazla kadın ile görüşmeler yapılırken toplam 478 kişi de katıldıkları eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen projeye, 20-25 yaş arası üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun genç kadınlar katılabiliyor. Bu yıl Lüleburgaz’da gerçekleştirilen proje için başvuruların tamamlanmasının ardından katılımcılar, 20 kişilik bir ekip tarafından üç farklı şekilde değerlendirmeye tabi tutuldular. Öncelikle, belirlenen temel kriterler doğrultusunda başvuru taramaları yapıldı ve ilk elemeyi geçen genç kadınlarla telefon ve video mülakatları gerçekleştirildi, mülakat sürecini tamamlayan adaylar proje kapsamında eğitim almaya hak kazandılar. Programa katılmaya hak kazanan adaylara iki günlük eğitim boyunca iş aramada teknolojinin kullanımı, mülakat simülasyonları, iletişim teknikleri, zaman yönetimi, iş yeri davranış biçimleri, kariyer planlaması, sosyal aktivizm ve gönüllük, iş ahlakı gibi iş hayatlarına yön verecek dersleri de içeren bir eğitim sürecinden geçti. Ayrıca bankacılık, sağlık, telekomünikasyon, reklamcılık, hızlı tüketim gibi farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansına da sahip oldu.

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