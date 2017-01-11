Kadınlar için ‘farkındalık’ çıkışı

Kadınların sıklıkla karşı karşıya kaldığı cilt sorunlarına erkeklerden destek geldi. Bir grup erkek çalışan dikkat çeken bir girişimde bulundu.



Kozmetik sektöründe uzun yıllardan beri faaliyet gösteren Acvit Kozmetik’in bir grup erkek çalışanı ‘farkındalık eylemi’ yaptı. Bir grup erkek, kadınların cilt sorunlarına dikkat çekmek amacıyla doğal cilt maskesini yüzlerine uyguladı.

Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklamada “Makyaj yapan kadınlara mutlaka, akşamyatmadan önce, ciltlerini çok dikkatli ve temiz bir şekilde yıkamalı” denildi.

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