Kadınlar için araç paylaşım uygulaması

Uber’e rakip olacak yeni bir araç paylaşım uygulaması çıktı. Ancak bu uygulamayı sadece kadınlar kullanabilecek. Peki uygulama erkekleri neden istemiyor?



Uber, tüm dünyaya çok büyük bir hızla yayıldı ancak bu hızlı büyüme, çok sayıda tecavüz ve cinsel saldırı olaylarını da beraberinde getirdi.

Dünyanın farklı ülkelerinde Uber sürücülerinin kadın yolculara tecavüzettiği veya saldırdığı olaylar medyayı meşgul ederken, ABD’de de benzer olaylar yaşandı.

Kadınlar korkmadan yolculuk yapabilecek mi?

Sonunda, kadınların korkmadan araç paylaşım uygulaması kullanabilmeleri için yeni bir uygulama ortaya çıktı.

Eski Uber çalışanı Michael Pelletz tarafından geliştirilen SafeHer isimli uygulama Boston’da kullanma girdi ve uygulama şimdiden 30 bin kişi tarafından indirildi.

Şoförün de yolcunun da kadın olacağı sistem, bu sayede kadınların cinsel saldırı yaşama korkusuyla boğuşmadan rahatça yolculuk etmesini hedefliyor.

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Ancak 2014 yılında kadınlar için hizmete giren SheRides isimli uygulamanın daha sonra kapandığını da unutmamak gerekiyor.

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