Kadınlar hakları için eylem yaptılar

SON günlerde artan kadına şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla bir araya gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Balıkesir’deki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirdiği eylemle kadınlara yönelik şiddeti kınadı.



Kısa bir süre önce Balıkesir’de örgütlenen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadına şiddete tepki göstererek tüm kadınları özgürlük için laiklik mücadelesine çağırdı. Cumhuriyet Kadınları Derneği, CHP, Emek Partisi’nin de destek verdiği eyleme yaklaşık 50 kişi katıldı. Eylemciler, ‘İmam tarafından istismara uğrayan 5 yaşındaki kardeşimiz için sessiz kalmayacağız’, ‘Kadınlar için laiklik, renkli elbise ve daha fazlasıdır’, ‘Yaşam hakkımız ve özgürlüğümüz için direneceğiz’, ‘Cinsel şiddete sessiz kalmıyoruz’, ‘Neye ‘peki’ diyeceğime karışamazsın’, ‘Mırıldanamazsın’ yazılı pankartlar açtı. Kadınlar “Asla yalnız yürümeyeceksin” diye sloganlar attı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Balıkesir Temsilcisi Necla Ast, her yaştan kadınların boşanmak istediği için öldürüldüğünü, kendi hayatına dair karar almak isterken işkenceye maruz kaldığını, cinsel kimliğinden ötürü linç edildiğini hatırlatarak, “Şort giydiğimiz için dahi saldırıya açık hale geldiğimiz çok baskıcı bir dönemdeyiz. Ancak bu baskılar karşısında kadınlar susmuyor, daha fazla birbirine sahip çıkıyor. Özgürlüğümüze kastedilen bugünlerde tüm illerde eylemdeyiz, tüm illerde bir araya geliyoruz. Boşanma hakkımızı elde etmek için, idam değil Özgecan Yasası için, nefret cinayetlerinin son bulması için, cinsel şiddete çözüm diye sunulan hadım yönetmeliğinin kaldırılması için, çocuk istismarının durması, işyerinde tacizin sona ermesi için, üreme hakları, siyaset ve her alanda kendi kararımızı vermek için, okurken ayrımcılığa, şiddete uğrayan ve eğitimden mahrum bırakılan öğrenciler için, kadınlar için hayati olan laiklik için, en çok kadınları vuran savaş ortamına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Özgürlüğümüz için laiklik mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

“DEĞİL MIRILDANMAK AĞZINIZI BİLE AÇAMAZSINIZ”

Bir kadının nasıl bir kıyafetle dolaşacağına kimsenin karar veremeyeceğini savunan Ast, “Bizlerin kendi hayatımıza dair aldığımız en ufak karara karşı, IŞİD zihniyetleriyle saldıranların ilk hedefi laiklik oluyor. Çünkü laiklik, her kadının kendi yaşam şekline göre istediği kıyafeti giyebilmesidir. Laiklik, bizler için tıpkı IŞİD’den kurtulunca çarşaflarını yırtan kadınların renkli elbiseleri gibidir ve daha fazlasıdır. Laiklik yoksa, ne boşanma hakkımızdan ne eğitim hakkımızdan ne kıyafet özgürlüğümüzden ne cinsel yönelimlerimize dair özgürce alabildiğimiz kararlarımızdan bahsedebiliriz. Dün bir kadın olarak ‘sus’ diyenler, bugün ‘çocuk doğurmazsan eksiksin, erkeğine itaat et’ diye bizlere seslenirken; içindeki şiddeti bu sözlerden destek alarak kadınlara zarar veren erkeklerin sırtlarını sıvazlıyor. Değil mırıldanmak bizlerin kendi hayatımıza dair verdiğimiz kararlar ve modern haklarımız için ağzınızı dahi açamazsınız. Bizler başta yaşam hakkımız olmak üzere tüm haklarımızı savunmaya bu meydanlardan devam edeceğiz” diye konuştu.

Eylem alkış ve sloganlarla olaysız sona erdi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail