Kadınlar güç birliği yaptı

Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi el ele vererek, sığınma evlerinde kalan kadınlar için şal yaptı. Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan şallar sığınma evlerindeki kadınlara dağıtılacak.

Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir sunum yapıldı.



Böyle önemli bir günde böyle bir çalışmayı hayata geçirmek istediklerini söyleyen Uzm. Dr. Ümit Atman, “Günün teması olan mor renkten yola çıkarak şallar yapalım ve bu mor şalları handikaplı grup dediğimiz, toplumda sıkıntıya düşüp sığınma evine konuk olmak zorunda kalmış kadınlara verelim dedik. Kursiyerlerimiz hemen şalları hazırlamaya başladı” dedi.

“Her gün 25 Kasım”

İlkokul, lise, üniversite mezun kadın kursiyerlerimiz var. Her kesimden kadında bu farkındalığı oluşturmak istedik. Bu amaçla sloganımızı da ‘Biz kadınız, kadının yanındayız’ şeklinde belirledik. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Atman, sadece 25 Kasım’da değil her gün kadına değer verilmesi gerektiğini söyledi.

10 ayda 688 kadın yardım istedi

Dr. Ümit Atman, Manisa’da 2016 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 688 kadının şiddet gördüğünü ve 888 erkeğin ise evden uzaklaştırma cezası aldığını belirtti. Atman, “Yaptığımız farkındalık çalışmaları sayesinde kadınlar çekinmeden ‘Ben şiddet görüyorum, yardıma ihtiyacım var’ diyerek ses vermeye başladı. Eskiden ‘Ayıp, kimse duymasın’ diyen kadınlar bunları dillendirmiyordu. Şu anda hastaneye giden kadın ‘Merdivenden düştüm’ demiyor. ‘Evet, şiddete maruz kaldım’ diyerek bunu rahatça dillendirebiliyor” dedi.

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