Kadınlar Göç Yolunda Projesi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) “Kadınlar Göç Yolunda Projesi” kapsamında, mültecilerle ilgilenen memurlara yönelik eğitimlerin ikincisini İstanbul’da düzenleyecek.

KADEM’den yapılan yazılı açıklamada, mültecilerin durumlarıyla ilgilenen ve farklı kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin ikincisinin İstanbul’da düzenleneceğini bildirildi.

İlk eğitimin Gaziantep’te gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, “Gaziantep’te gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününde, mültecilerle bire bir ilişki içerisinde çalışan devlet memurlarına, insan hakları, göç mevzuatı, uluslararası uygulamalar, mülteci kadınlar hakkında eğitim verildi. İkinci gün ise 60 Suriyeli mülteci kadının katılımı ile mülteci kadınların yasal hakları eğitimi gerçekleştirildi. İstanbul’da gerçekleşecek eğitimlerde devlet memurlarına, insan hakları, göç mevzuatı ve uluslararası uygulamaları gibi konularda eğitimler verilecek.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan kadınların, sağlık, eğitim, çalışma gibi konularda hangi haklara sahip oldukları yönünde bilgilendirileceği de aktarıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilecek eğitimlerin ikincisi, Dosso Dossi Hotel’de 9-10 Aralık’ta yapılacak.

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