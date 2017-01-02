Kadınlar başkanlarını seçti

Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Antalya Şubesi’nin 7’nci olağan genel kurulunda ressam İclal Dağlı, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.



Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Antalya Şubesi’nin 7’nci olağan genel kurulu dernek binasına yapıldı. Seçimli genel kurulda, mevcut başkan İclal Dağlı, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Derneğin yönetim kurulu üyeliklerine ise Canan Ekim (Başkan Yardımcısı), Saniye Drahor (Genel Sekreter), İlknur Avşar (Sayman), Füsun Akgül (Üye) seçildi. Denetim Kurulu’na da Şule Birsen Özaydın, Aysun Çalışkan, Bircan Ernez seçildi.

Başkan İclal Dağlı, kurucu ve üyelere teşekkür ederken 2004 yılından beri hizmet veren derneğin çalışmalarını anlattı. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldıklarına değinen Başkan Dağlı, “Özellikle kız çocuklarını okutulması konusunda yoğun çaba gösterdik. Antalya Valiliği’nin ‘Haydi Kızlar Okula’ kampanyasına 3 yıl destek verdik. Bazı okullarda kütüphane açtık, dar gelirli ailelerin çocuklarının kitap, defter, kalem gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Engelli bireylerimize tekerlekli sandalye satın aldık, yabancı dil kursları açtık, üniversite öğrencilerine de burs veriyoruz” dedi.

Genel kurulun ardından dernek üyeleri yaş pasta kesip, yeni yılda tüm dünyada savaşların sona ermesi, insanların barış içinde huzurlu yaşaması dileğinde bulundu.

KAYNAK: DHA

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