Kadına yönelik şiddetin son bulması için pedal çevirdiler

Eskişehir’de ‘Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin son bulması için pedal çevirme’ etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen, Atayurt Okulları ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin destek verdiği etkinlik İsmet İnönü Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önünde başladı. Aralarında çocukların da bulunduğu 80 kişi bisikletleriyle konvoy oluşturdu. Eskişehir Bisiklet Derneği başkanı Hülya Avdan, kadına ve kız çocuklarına yönelen her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda farkıdanlık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Avdan şöyle devam etti:

“Eskişehir Bisiklet Derneği olarak kadınlara yönelik şiddetin durmasına katkı sağlamayı umut ederek, Eskişehir’deki bisiklet dostları ile pedallayıp bu konuda toplumsal bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılmasına yönelik toplumsal bir bütünlük sağlayabilmek, turuncu hareketin önemini bisikletlerimizle mahalle mahalle gezerek insanlara gösterebilmek.”

Katılımcılar bisikletleriyle Espark Alışveriş Merkezi önünden hareket ederek Üniversite, Şair Fuzuli ve Atatürk caddelerinde geçip tekrar başlangıç yerine döndüler.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail