Kadına yönelik şiddet engellenemiyor

Türkiye’de 2016 yılının başından 20 Kasım 2016 tarihine kadar 236 kadın öldürüldü, 71 kadına tecavüz edildi ve 368 çocuğa yönelik cinsel istismar vakası medyaya yansıdı…



bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği bilgilere göre kadınların yüzde 22’si boşanmak/ayrılmak istedikleri ya da barışmayı reddettikleri için öldürüldü. Cinayetlerin yüzde 9’u sokak ortasında işlendi.



Kadınların yüzde 67’sini kadını kocaları, sevgilileri ya da nişanlıları öldürdü.

2016’nın ilk 11 ayında 368 çocuğa yönelik cinsel istismar vakası medyaya yansıdı.



1 Ocak 2016- 20 Kasım 2016 arasında medyaya yansıyan haberlere göre, kız çocuklarının yüzde 55’ine öğretmenleri cinsel istismarda bulundu.

Öğretmenlerin ardından, istismar faillerinin yüzde 7’sini okul çalışanları (kantinci, temizlikçi, elektrikçi, servis şoförü vs), yüzde 6’sını kız çocuklarının akrabaları (baba, üvey baba, ağabey, kardeş, kuzen, diğer erkek akrabalar), yüzde 3,5’ini okul yakınında bulunan büfe-market çalışanları/sahipleri oluşturdu.

Cinsel istismara maruz kalan kız çocuklarının yüzde 3’ü engelliydi.

Kız çocuklarının en az yüzde 13’ü tecavüze uğradı. Yüzde 4’ü cinsel içerikli fotoğraf ve/veya cinsel içerikli mesajlarla dijital tacize maruz kaldı. Yüzde 5’i ise hem fiziksel, hem dijital tacize maruz kaldı.

368 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayında faillerin sadece 126’sı tutuklandı.

18 erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 öğretmen sadece açığa alındı, bir imam hatip öğretmeni başka bir okula atandı.

Bir müdür yardımcısının tacizi okul yönetimi tarafından adli makamlara dahi bildirilmedi.

Cinsel istismar vakalarının yüzde 59’u okullarda yaşandı.

Çocuğa yönelik cinsel saldırı vakaları Türkiye’nin gündeminde kamu vicdanını yaralayan bir başlık olmayı sürdürüyor. Peki cinsel saldırı mağdurlarına nasıl destek sunulmalı ve eğitimciler bu tür durum…

Kız çocukları sokakta, zorla götürüldükleri evlerde, alıkonuldukları araçlarda, kandırılarak götürüldükleri evlerde, kurslarda, otobüslerde, parklarda cinsel istismara maruz kaldı…

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