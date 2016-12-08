Kadına Şiddet Uygulayanları Ağır Eleştiren Müzisyen

Tan Taşçı CRI TÜRK FM’de konuk olduğu Michael Kuyucu’nun programında günümüze ahlak kavramının değerini kaybettiğini söyledi. Tan, artık televizyon izlemediğini söylerken, toplumsal şiddetin arttığını söyledi ve “kadın tekmeleyen hıyarlarla uğraşıyoruz” diyerek kadına şiddet uygulayanları çok sert eleştirdi

Tan Taşçı, Michael Kuyucu’ya “Şu anda insanlık bir süreç içinde. Bir çok şeyin farkına varmak için yaşadığımız bir dönemdeyiz. İster istemez takip ettiğim olaylardan da görüyorum. Hem dünyada hem kendi ülkemizde çirkinlikler ön plana çıkıyor. Bunların ön plana çıkması aslında güzel.

Mesela, kadın tekmeleyen hıyarlarla uğraşıyoruz sokakta; ama bu hıyarlar hep vardı. Sadece bunu görmeye başladık. Bunların farkına varıyoruz. Tabi ki bazı şeylerin dönüşmesi farkına varmaya başlar. Şiddet arttı, mesela o çocukcağızı (Kerimcan Durmaz) dövmüşler. Yani kimse dövülmeyi hak etmiyor. Şımarık da bulsan, yaptığı şeyleri yanlış da bulsan kimse dayak yemeyi ölesiye dövülmeyi hak etmiyor. Kimsenin de böyle bir vasfı yok. Bunlar olmadan elimiz yanmadan o sobanın sıcak olduğunu anlamayacağız. Böyle başladık hayata zaten. Dünya olarak biraz canımızın yanacağı bir dönemdeyiz bir taraftan. Aklımıza sahip çıkıp bir şeyleri fark edip dönüştüreceğiz; ama bu dönüşümler en dibi görmeden hiç olmamış. Tanrı her zaman bu bölgede yaşayan bizden önceki uygarlıkları da bir şekilde korumuş. Umarım çok kötü günler yaşanmaz. Büyük dönüşümler, büyük farkındalıklar hep böyle büyük yıkımlar yaratarak başlar.” Diyerek toplumsal şiddetin sıkıntılara gebe olduğunu söyledi.

Eskiden Ahlak Vardı

Tan Taşçı, Michael Kuyucu’ya “Eskiden güzel bir ahlak da vardı tabi ki, şimdi ahlak da kalmadığı için daha düz anlatıyoruz. Her şey çok yerin dibinde, ben zaten çok şikayetçi çok da şikayetçi bir adamım artık.” Dedi. Tan Taşçı, televizyon programlarının eski değerini kaybettiğini söylerken “Televizyonu açmayı unuttum diyebilirim” yorumunu yaptı.

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