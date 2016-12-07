“Kadın vekil sayısı artmalı”

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, Kadınlar arasında eşitsizlik, 24. Dönem’de giderildiğini belirterek, ”Bundan sonra kadın vekil sayısı arttırılmalı” dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, kadınlar arasında eşitsizliğin 24. Dönem’de bazı kadın milletvekillerinin başörtüsüyle Meclis çalışmalarına katılmasının ardından giderildiğini belirterek, “Bundan sonra kadınların siyasette başörtülü ya da başörtüsüz olarak var olmaları üzerinden değil, seçilmiş ve karar mekanizmalarında sayılarının artması için çalışmak lazım.” dedi.

Satır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte kadınlar arasında eşitsizlik olduğunu kaydetti. Başörtülü kadınların Meclise girmelerinde problem yaşandığına işaret eden Satır, bu sorunun, 24. Dönem’de aşıldığını ifade etti.

24. Dönem’de Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey’in hac dönüşünde Meclisteki çalışmalarını ve özel hayatlarını başörtülü olarak devam etme kararı aldığını hatırlatan Satır, daha sonra Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik ve Aydın Milletvekili Semiha Öyüş’ün de aynı yönde karar aldığına değindi.

“Her parti, kadın milletvekili sayısını artırmalı”

Başörtüsüyle Meclise girme sorununun, o dönem bazı kadın milletvekillerinin cesareti ve kendi özellerinde aldıkları kararla çözüldüğünü anlatan Satır, şöyle konuştu:

“Hacca giden arkadaşlar dönüşte başörtülerini açmama kararı aldı ve biz de bu kararlarına saygı duyduk. Bununla ilgili Mecliste birtakım çalışmaları, görüşmeleri yaptık. O dönem için bu karar belki sıkıntı yaratabilecek bir konuydu. Mecliste tekrar tartışmalar olabilirdi. Ama bunlar yaşanmadan o zaman Başbakanımız olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüsü ve desteği, milletvekili arkadaşlarımızın cesaretiyle sorun aşılmış oldu. Kadınlar arasındaki eşitsizlik, 31 Ekim 2013 tarihinde giderildi. 24. Dönem’de yaşanan bu önemli gelişmeyle ayrımcılık giderildi, kadınlar arasında eşitlik sağlandı. Bu dönemde hiçbir sorun yaşanmadan, tartışma konusu bile olmadan arkadaşlarımız başörtüyle Meclise girdiler ve görevlerini ifa ediyorlar. Olması gereken de bu…”

Kadınların siyasette başörtülü ya da başörtüsüz var olmaları üzerinden değil, hem seçilmişlerin hem de karar mekanizmalarında sayılarının artması için çalışmak gereğini işaret eden Satır, “Bundan sonra kadın sayısını nasıl artıracağımız üzerinden çalışma yapmak lazım. Bu konu, partiler üstü bir konudur. Her parti, kadın milletvekili sayısını artırmalı. Bunun için pozitif ayrımcılık olmalı. Türkiye nüfusunun yarısı erkekse, yarısı da kadın… Temsilde adaletin de sağlanması lazım.” görüşün

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