Kadın ve erkekler sokağı birlikte temizledi

Merkezi Cenevre’de bulunan ‘Red Protecting Education’ isimli sivil toplum kuruluşu ile Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği tarafından Çubuk Mahallesi’ndeki bir sokakta temizlik yapıldı. Sokak temizliğine 100’den fazla kadın ve erkek katıldı.



Red Protecting Education isimli sivil toplum kuruluşu temsilcisi Emel Demirel,Mardin’de yerel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte yaptıkları bir projelerinin olduğunu söyledi. Demirel, “İşbirliğimizin içerisinde MOKİT, ÇATOM gibi yerel kuruluşlar ve STK’lar var. Mültecilerle ve ev sahibi halkla yani Mardinlilerle birlikte çalışıyoruz. Bir sosyal aktivite gerçekleştirmek istedik. Daha önce mevcut bir gelenek olan sokak yıkama geleneğini canlandırmak istedik. Etrafı daha temiz tutmak, yaşanılan yeri daha temiz tutmak. Bunu da sadece kadınlarla birlikte değil de eşlerini de dahil ederek Suriyeli, Mardinli kadınlar ve eşleri ile birlikte böyle bir aktivite gerçekleştirmek istedik” dedi.

“ESKİ BİR MARDİN GELENEĞİ”

Projeyi destekleyen Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİT) Başkanı Hülya Çelebioğlu, geçmişten gelen bir geleneği yeniden canlandırmayı amaçlayan bu aktiviteyi desteklemenin heyecanını yaşadıklarını belirtti. Çelebioğlu, “Çabuk Mahallesi’nde derneğimizin hizmet binası var. Derneğimiz 10 yıla yakındır bu mahalleye hizmet vermektedir. Bizim bu mahallelerin sokak kirliliği gözümüze çarpıyor. Bu kirlilik bir sürü hastalığa davetiye çıkarıyor. Bu amaçla eski bir Mardin geleneğini hayata geçirmek istedik. Eskiden annelerimiz sabah uyandığı zaman ilk iş olarak kapılarının önünü yıkayıp daha sonra evin içini temizlerlerdi. Böyle bir sosyal faaliyeti Red Protecting Education ile beraber yapmaya karar verdik. Bugün 100 kadınla ve 30 erkekle beraber bu sokağı temizlemek istedik” diye konuştu.

Sokak temizliğine katılanlara süpürge, kova ve çeşitli temizlik malzemeleri dağıtıldı.

Kaynak : İHA

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