Kadın ve çocuklar için Jandarma ile işbirliği

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Birimi Kısım Amirliği, Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek işbirliği ve bilgi paylaşımı hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Birimi Kısım Amirliği, Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret etti. Çocuk ve Kadın Birimi Kısım Amirliği subayları Ali Çelik, Gülşah Öztürk ve Selime Çöl’ün yer aldığı ziyarette iki kurum arasında işbirliği ve deneyim paylaşımı alanları ele alındı. Kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın kendi kurumları içinde Çocuk ve Kadın Birimi Kısım Amirliği oluşturulduğuna dikkat çeken Ali Çelik, Gülşah Öztürk ve Selime Çöl, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ile mücadele konularında Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını takip ettiklerini belirttiler.

Kendi kurumlarında yaptıkları düzenleme, eğitim ve çalışmalardan bahseden heyet, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını hakkında da detaylı bilgi aldı. İki kurum arasında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, kadına yönelik şiddet ile mücadele, çocuk istismarı, kadın hakları, 6284 sayılı kanun ve uygulamaları, alanda yaşanan sorunlar gibi pek çok konunun masaya yatırıldığı ziyarette işbirliği ve ortak çalışmalar yapılması da gündeme geldi.

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