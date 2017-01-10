Kadın ve Çocuk Merkezi’nde 8 bin kişiye eğitim

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın ve Çocuk Merkezi’nin düzenlediği çeşitli atölye çalışmaları ve eğitimlerden iki yılda toplam 8 bin kadın ve çocuk faydalandı.

Nilüfer Belediyesi, 2015 yılında hizmete açtığı Kadın ve Çocuk Merkezi’nde düzenlediği atölye çalışmaları ve eğitimlerle 8 bin kadın ve çocuğun hayatına dokundu.

Kadın ve çocukları, sosyal hayatın içinde tutmak, eğitimler vermek amacıyla açılan Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Merkezi’ne ilgi her geçen gün artıyor.

Konak Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim, seminer, atölye çalışmaları ve İngilizce kurslarına toplam 1379 kadın katılım gösterdi.

Merkezde kadınlara, toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı, sınav kaygısı seminerleri verilirken taş boyama, ahşap yakma, seramik ve resim atölyesi ile ingilizce kursu da düzenlendi.

457 kadın ve çocuğa psikolojik destek hizmetinin verildiği merkezde, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi alanlarında gerçekleştirilen atölye çalışmalarından da toplam 3 bin 159 çocuk faydalandı. Çocuk çalışmaları kapsamında merkez ve kırsalda bulunan çocuklara yönelik gerçekleştirilen Filozof Çocuk Düşünce Atölyesi’nin yanı sıra tiyatro, bilim, coğrafya, tarih ve yazı atölyelerine katılan 724 çocuk da hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi. Merkezde ayrıca, çalışmalara katılım gösteren kadınların 3-6 yaş grubundaki çocuklarına da çocuk gelişimci tarafından refakat edildi.

Ayrıca Kadın ve Çocuk Merkezi çalışmaları ile Nilüfer’deki ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda 2076 çocuğa toplumsal cinsiyet eğitimleri verildi.

SERGİYE HAZIRLANIYORLAR

Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Merkezi’nde düzenlenen son atölyelerden biri de taş boyama ve ahşap yakma atölyesi oldu. Elif Batur eğitmenliğinde ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler önümüzdeki günlerde açılacak sergiyle görücüye çıkacak. Kurslara ciddi talep olduğunu belirten merkez yetkilileri, önümüzdeki günlerde yeni kursların açılacağını ifade etti. Yetkililer, kurslara katılan kadın kursiyerlerin çocuklarına da merkez bünyesinde çalışmalar sırasında Çocuk Gelişim Uzmanı gözetiminde eğitimler verildiğini de sözlerine ekledi.

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