Kadın sürücü sayısı 80 ilin nüfusundan fazla

Son 10 yıl baz alındığında, Türkiye’deki toplam kadın sürücü sayısı yaklaşık 3 kat artışla 6,5 milyonu aştı. Kadın sürücü sayısı 80 ilin nüfusunu geçmiş oldu.

Türkiye genelindeki kadın sürücü sayısı 80 ilin nüfusunu geçerek 6,5 milyonu aştı.Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2006 yılında 2 milyon 872 bin 951 olan kadın sürücü sayısı, 10 yıl içinde 6 milyon 533 bin 500’e yükseldi.10 yıl önce toplam sürücü sayısı 17 milyon 586 bin 179 iken bu sayının 14 milyon 713 bin 228’ini erkekler, 2 milyon 872 bin 951’ini de kadınlar oluşturuyordu. Bir başka ifadeyle, toplam sürücü sayısının yüzde 83,7’si erkek, yüzde 16,3’ü ise kadındı.Son 10 yıl baz alındığında, kadın sürücülerin sayısı yaklaşık 3 kat artışla 6 milyon 533 bin 500’e yükselirken, erkek sürücü sayısı ise 20 milyon 955 bin 650’ye ulaştı.

SADECE İstanbul’U GEÇEMEDİLER

Buna göre, erkek sürücü sayısı yüzde 42,4 artarken, kadın sürücü sayısı ise yüzde 127,4 artış gösterdi. Böylece 10 yıl önce ehliyet sahibi olanların yüzde 16,3’ünü oluşturan kadın sürücülerin oranı yüzde 23,8’e çıkarken, erkek sürücülerin oranı yüzde 83,7’den yüzde 76,2’ye geriledi. Türkiye’de kayıtlı sürücü sayısı ise 10 yıl öncesine göre yüzde 56,3 artışla 27 milyon 489 bin 150’ye yükseldi. Böylece ehliyetli kadın sürücü sayısı, İstanbul’dan sonra nüfus bazında en kalabalık şehirler olan Ankara ve İzmir’in nüfusunu da aşarak, toplamda 80 ilin nüfusunu geçmiş oldu.

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