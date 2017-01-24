Kadın sendikacılardan terörle mücadeleye destek

MEMUR-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kadın sendikacılarla biraraya geldi ve onlarden terörle mücadele konusunda destek istedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube’nin Kadın Komisyonu toplantısına katıldı. Türkiye’de çalışanlarının yüzde 50’den fazlasını kadınların oluşturduğunu, İzmir’de ise bu rakamın ülke ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyen Ali Yalçın, “Öyleyse teşkilatımızın kadın üyelerine büyük görevler düşmektedir. Sizler, kadın komisyonlarında yaptığınız çalışmalarla hem kadın örgütlenmesindeki eksikliği giderdiniz, hem de Türkiye’nin kadın konusuna bakışını değiştirdiniz, Ara rejim dönemlerinde, cunta süreçlerinde, 28 Şubat’ın ötekileştiriciliğinde çalışma hayatından, eğitim hayatından, siyaset kulvarından dışlanan kadınlar, artık çalışma hayatının her alanında ortaya koydukları başarıyla kendilerini kanıtladılar” dedi.

Yalçın şu ifadelerde bulundu:

“Hiç kimse inancı yüzünden ötekileştirilmeyecek. Siz gücümüze güç kattığınızda, ne vesayet geri gelebilir ne cuntacılar ne de darbeciler bir daha sahneye çıkmaya cesaret edebilir. Bu başarılar çabalarınızın, çizmeyi aşmanızın, sınırları, sınırlamaları yıkmanızın ürünü. Yasaklardan kurtulduk diyerek, motivasyonunuzu, heyecanınızı kaybedecek misiniz? Hayır diyeceğinizi, mücadele gemisini yeni rotalara, yeni başarı limanlarına doğru çevireceğinizi biliyorum. Çünkü işyerimizde, ilçemizde, ilimizde, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yapılacak çok iş, çözülecek çok sorun var. Milletimizin, ümmetin, insanlığın beklentileri, teklifleri, talepleri ve hayalleri var. O zaman, yorulmak, mola vermek yok. Yeterince büyüdük diyerek yavaşlamak yok” dedi.

“TERÖRÜ DE SİZLER BİTİRECEKSİNİZ”

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sessiz devrimlerinize yenilerini eklemeye var mısınız? ‘Evet’leriniz, başaracağımıza olan inançtır. ‘Evet’leriniz, bizi yıkmak isteyenlerin, milleti ve ümmeti yok etmek isteyenlerin korkusu ve kâbusudur. Kadınların uzlaşmacı tavrının, sakinleştirici üslubunun, ortaklaşmadaki maharetinin dönüşüm sürecine transfer edilmesi gerekiyor. Bu noktada en büyük sorumluluk Türkiye’nin tamamında örgütlü olan Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu’na aittir. Kadınlar, sorumluluk alırsa analar ağlamaktan daha erken kurtulacak, terör daha erken bitecek, Paralel Devlet Yapılanması gündemimizden çıkacaktır” dedi.

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