Kadın ralliciden rekor

2016 Yılı Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın Pilotlar Birinciliğini Simin Bıçakcıoğlu kazandı.



Türkiye Ralli Şampiyonası, yedinci ve son yarış olan Çorum Rallisi ile tamamlandı. 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen Çorum etabı yarış severlere heyecan dolu bir final mücadelesi deneyimi yaşattı.

Ralliseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarış kıyasıya çekişmelere sahne oldu. Şampiyonanın son yarışını da birincilikle tamamlayan ve beşinci kez üst üste kazandığı Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın Pilotlar Birinciliği ile Simin Bıçakcıoğlu; kariyerinde yeni bir ilke imza atarak rekor kırdı.

Yarış severlerin büyük ilgi gösterdiği Türkiye Ralli Şampiyonası’nın final etabında son dört yılın Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın Pilotlar Birincisi Simin Bıçakcıoğlu, yarışı birincilikle tamamlayarak beşinci şampiyonluğunu kazandı. Bıçakcıoğlu, bu şampiyonlukla birlikte ayrıca erkek pilotlarla birlikte mücadele ettiği Grup N yarışlarında da ikinciliği garantilerken adına yarıştığı Neo Motorspor da Türkiye Ralli Şampiyonası’nda takım olarak ikinciliği garantiledi.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın final etabında Neo Motorspor adına, Mitsubishi EVO IX ile Kerim Tar co-pilotluğunda yarışan Bıçakcıoğlu, CPM Yazılım ve Palamut Group ana sponsorluğunda Klass Magazin, A&S Transport katkılarıyla yer aldığı ve üst üste beşinci kez Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın Pilotlar Birincisi ünvanını kazandığı mücadele için; “Bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Kadın Pilotlar Birincisi olmamın benim için ayrı bir önemi var. Birincilik serimi 5 yıla çıkardım ve tabiri caizse Türkiye Ralli Şampiyonası’na adeta ambargo koydum. 2016 sezonu kıran kırana geçti ve zorlu etaplarla doluydu. Takım olarak kenetlendik ve hakettiğimiz güzel bir başarı elde ettik. Beni gönülden destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.

Damalı bayrağı her yarış sonu görüyoruz ancak sezonun son yarışındaki damalı bayrağın anlamı bizler için yeni hayaller ve hedeflerin başlangıcı da demek. Aynı zamanda Ekim ayı biliyorsunuz “meme kanserine karşı farkındalık ayı”, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına bu sezon her yarışta dikkat çekmeye çalıştım. AVON’un 20 yıldır yürüttüğü Meme Kanseri ile Mücadele Projesi’nin Gönüllü Elçisi olarak 5’inci şampiyonluğumu tüm kadınlara armağan etmek istiyorum.” dedi.

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