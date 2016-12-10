Kadın Partisi’nde Atatürk rozetleri sergilendi

Kadın Partisi İzmir İl Başkanı Emel Denizaslanı ile il yönetim kurulu üyesi Nazan Erdoğan, parti binasında Atatürk rozetleri sergisi açtı.



İl Başkanı Emel Denizaslanı ve il yönetim kurulu üyesi Nazan Erdoğan, 6 ay boyunca emek verdikleri el işi Atatürk rozetlerini tamamlayarak, parti binasında sergilemeye başladı. Rozetleri boncuk ve pullarla süsleyerek daha canlı ve renkli bir hale getirdiklerini belirten Denizaslanı, örnek bir rozet sergisi oluşturduklarını dile getirdi. Hazırlanan rozetleri sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Denizaslanı, Atatürk’ün, kadınlara verdiği öneme dikkat çekti.

Denizaslanı, Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilanından dokuz ay önce, Şubat 1923 tarihinde “Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı işlemezse, sosyal toplum felçlidir” dediğini hatırlattı. Atatürk’ün, çağdaş bir düşüncenin ürünü olan bu sözleriyle kadının toplumdaki yerini tanımladığını belirterek, “Kadınsız yönetimler, kadın üzerinden yapılan siyasetler, öncelikle kadın ve çocukları mağdur etmektedir. Ve yine son on yıldır sokaklara dökülen eylemcilerin de çoğunluğu kadındır. Tüm bu gerçeklerin ışığında ve özellikle son on yıldır çeşitli gerekçelerle toplum dışına itilen kadının karar alma noktalarında çoğaltılması, iktidarı hedefleyen partilerin birinci işi olmalıdır” dedi.

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